Szezonja van a paprikának, a paradicsomnak. Egy átlagos családban aligha múlik el úgy egy hét, hogy ne kerülne az asztalra így nyáron a lecsó. A piacokon, a boltokban idén nem olcsó sem a paprika, sem a paradicsom, sem a vöröshagyma. Igaz, a többi élelmiszerhez képest ez még elfogadható drágulás.

A jelenleginél nem lesz olcsóbb a paprika és a paradicsom sem. A szekszárdi piacon például 450 forintot kértek egy kiló paprikáért, hasonló árat a paradicsomért, a vöröshagyma kilója pedig háromszáz forint felett volt.

Varga Árpádné, szekszárdi nyugdíjas, akivel a szekszárdi piacon találkoztunk, elmondta, minden évben így a nyár vége felé veszi meg a család „savanyúságszükségletét”, ami egy 25 kilós zsák almapaprikát, tizenöt kiló cseresznyepaprikát, tíz kiló fűszerpaprikát, pár kiló paradicsomot jelent. Az öttagú családnak legalább a tavasz végéig így a spájza tele van finomabbnál finomabb ételekkel.

A lecsó az egyik kedvenc, Varga Árpádné szerint a pörkölt sokkal finomabb lesz, ha egy kanál saját készítésű lecsót is teszünk bele, de a sült hús mellé is tehetünk lecsót, télen nagyon fel tudja dobni az ételt. Hogy megéri-e ilyen áron is vesződni vele? A kérdésre a nyugdíjas asszony azt válaszolta, attól tart, később még drágább lesz minden, és ami már a spájzban van, arra legalább lehet számítani.

Az általunk megkérdezett többi vásárló is azt mondta, megéri lecsó készítésével foglalkozni, még ha ilyen áron is van. Sőt, többen voltak, akik azt mondták, saját készítésű őrölt paprikával is bajlódnak, és ezt még az is bevállalhatja, akinek nincs kiskertje. Meg kell venni a fűszerpaprikának való alapanyagot, amit otthon felfűzhetünk. Ehhez csak egy zsákvarrótű és pár méter vékonyabb madzag kell.

Takács Zoltán bonyhádi termelő szerint arra érdemes figyelni, hogy a fűzni való paprika érett legyen. A füzéreket 3-5 hétig utóérlelni kell, erre kiválóan alkalmas a tető alatti szellős hely. Ha a szárítás kész, akkor jön a megszáradt fűszerpaprika összetörése (van, aki a csutkáját kiveszi, van, aki benne hagyja, mondván, ez is növeli az olajtartalmat) és ledarálása. Az őrölt paprikát fény- és oxigénmentesen kell tárolni. A fény lebontja a paprika színét, érdemes erre is figyelni.

Mindenkinek van egy tuti receptje

Hazánkban aligha akad olyan háztartás, ahol szezonban ne lenne főétel legalább kéthetente a lecsó. Ennek oka, hogy olcsó, hamar – alig félóra alatt – elkészül, és ráadásul finom is. Bár balkáni eredetű ételről van szó, ma már a magyar gasztronómia egyik alappillérének tartják. A lecsó név Európa több országában éppen a magyar konzervvel terjedt el. Lecsóra mindenkinek van legalább egy tuti receptje.

Annyi biztos, hogy az alábbi négy hozzávaló mindenképpen a lábasba kell, hogy kerüljön: zsiradék, hagyma, paprika, paradicsom. Ugyancsak lecsó néven ismerik a németek, az osztrákok, az oroszok és a lengyelek is ezt az ételt, de a franciák ratatouille-nak hívják, ahol padlizsán és cukkini is kerül az alapba.