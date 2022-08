A Kormány autópályák üzemeltetésére kiírt koncessziós eljárása nyomán szeptember 1-től az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. látja el az 1237 km gyorsforgalmi útszakasz üzemeltetési feladatát – hívta fel a figyelmet közleményben az MK Zrt. Ugyanakkor a társaság továbbra is üzemeltetni fog 291 kilométernyi gyorsforgalmi utat. Emellett továbbra is ellátják – a településeket összekötő, illetve azokon átmenő – harmincegyezer kilométernyi országos fő- és mellékút üzemeltetési, valamint fenntartási feladatait is.

A településeken belüli utak többségét, összesen több mint 140 ezer kilométernyi utat a jövőben is a helyi önkormányzatok kezelik – fűzték hozzá.

Az MK Zrt. tájékoztatása alapján, az M6-os Tolna megyét érintő szakaszán két koncessziós társaság végzi majd az autópálya üzemeltetését. Az egyik az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt., mely az M6-os autópálya Dunaújváros és Tolna közötti szakaszán végzi az üzemeltetést. A másik a(z) MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt, Utóbbi társaság az M6-os Tolna és Mohács közötti szakaszán, illetve az M60-as autópálya Mohács és Pécs közötti szakaszán látja el üzemeltetői tevékenységet.

Az egyes autópályák üzemeltetőit jelölő térképet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. weboldalán találja – kattintson!