Húsz kádár jött el Bátaszékre a környező megyékből, Mecseknádasdról, Rémről, Bajáról, Kétyről és még sorolhatnánk. A legidősebb kádár a csapatban Mayer István volt, aki idén töltötte be a nyolcvannyolcadik életévét.

– Valamennyien dolgoztak még jó pár évtizeddel ezelőtt a bátaszéki kádár szövetkezetben. Az egyik vendég hozott egy olyan sínvágó gyalut magával, mely még az 1880-as évekből való – mondta Várda Tibor. Az igazság az, hogy ebben a szakmában a technológia nem nagyon tudott megújulni, mert hagyományos módon, hagyományos eszközökkel készülnek ma is a fahordók. Néhány új eszközt használunk csupán, melyek a fizikai munkát könnyítik meg.

Várda Tibor maga is kádár, saját üzeme van, saját brigáddal dolgozik itt.

– Zömében nagy hordókat, ezer liter felettieket készítünk, de amit rendelnek, azt megcsináljuk – mondta. Csak tölgyfával dolgozunk, egy hónap alatt a hétfős „legénységünk” 8-10 kétezer literes hordót készít el. Ezekre van a legnagyobb igény. A tölgyfán kívül gyékényre – ezt tömítőanyagként használjuk – és abroncsokra, szegecsekre van szükségünk. Ugyanúgy égetjük ki a hordók belsejét, mint régen.

Várda Tibor 1987-ben végezte el Szekszárdon az akkori Ady szakiskolában a kádár szakot. Ők voltak ezen a szakon az utolsók, akik itt tanulhattak. Eredetileg asztalosnak jelentkezett, de abban az osztályban sokan voltak, így átment a kádárosok közé, tizenketten kezdték az iskolát, öten végeztek, ebből ketten maradtak kádárok.

– Az édesapám elvitt egy idős kádárhoz, mert meg kellett javítani az egyik hordónkat – ekkor még gyerek voltam – már ott megtetszett ez a foglalkozás – mesélte a kezdetekről. Várda Tibor ezt követően kalandos utat tett meg.

– Elindultam Ausztriába 2007 májusában, Waidhofen an der Ybbs környékére, hogy munkát vállaljak Franz Stockinger családi vállalkozásában. Nehéz döntés volt, egy év vívódás után úgy döntöttem, elfogadom az osztrák munkahelyet, bár ez ötszáznegyven kilométerre volt a családomtól. A felvett devizahitel és annak törlesztése azonban nyomós érv volt akkor. Közel tíz évet töltöttem el itt, ahol 10 és 100 hektoliter közötti hordókat készítettünk. Hétvégenként utaztunk haza, többen egy kocsival Magyarországra. A kisebbik fiam egy éves volt, amikor elmentem. Alig lehettem részese annak, hogyan nőtt fel. Aztán jött egy súlyos betegség, kint megműtöttek, de akkor megfogadtam, akármi történik is, én hazajövök, itthon dolgozom.

– Ennek már négy éve, akkor alapítottunk egy céget a nagyobbik fiammal, aki viszont azóta más területen dolgozik, mert nem bírta a tölgyfa porát. A kisebbik fiam viszont – úgy tűnik – nagy érdeklődést mutat a kádár szakma iránt. Szerencsére sok a megrendelésünk, a Balaton-felvidékről csakúgy, mint Gyöngyösről, Villányból és Szekszárdról is.

Várda Tibor elmondta, 3-4 kádáros cég működik az országban. Van, aki csak barrique- és pálinkáshordókat készít, van, aki nagyobb boros hordókat is. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, a bátaszéki kádár elmondta, megtalálta a számítását, nem bánt meg semmit. Várdombon készül az új telephelye, mely nagyobb, korszerűbb lesz, mint a jelenlegi. Két hónapon belül költözhetnek. Számára a siker az, hogy együtt a család, és ezt csak az tudja igazán értékelni, aki élt már távol a gyermekeitől, feleségétől.

Kerek, ovális és kézzel készített



Arra a kérdésre, hogy vajon van-e „divat” a hordókészítés területén is, Várda Tibor azt válaszolta, hogy közel harmincöt évvel ezelőtt a mesterei már látták, hogy hamarosan el fog terjedni egy új hordóforma, az úgynevezett franciahordó, ismertebb nevén barrique-hordó. Ez vékony falú, hosszúkás, kevesebb anyagból, gépsoron, gyorsabban elkészíthető. Valóban el is terjedt, majdnem minden borászatban megtalálható belőle néhány, vagy éppen sok. Ők viszont nagyobb szakmai tudást igénylő, egyedi, nagyobb méretű, vastag falú ászokhordókra specializálódtak. Ezeket kerek és ovális formában, igény szerint felszerelve, például csántérfával, mintavételező csappal vagy leeresztő-fejtőcsappal, tisztítónyílással készítik el. Bíznak abban, hogy ebből is divat lesz a borászok körében.

Várda Tibor portálunknak 2021-ben is mesélt portálunknak az Ausztriában töltött időről és hazatérésének okáról. Erről itt olvashat bővebben!