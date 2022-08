A programok az Ifjúsági házban is zajlottak. Paks II. VR-szemüveges barangolás az Atomerőműben címmel egyedülálló módon lehetett betekinteni az új paksi atomerőműbe és az építési-szerelési fázisába. A Művelődési Ház házasságkötő termében Koszorús Aranka „Szeretünk Madocsa” című kiállítását nyitották meg. Kuti Jana viseletkészítő és női szabó kiállítására is sor került, ő újragondolt madocsai és más tájegységek viseleteit, kiegészítőit hozta el az eseményre.

A Faluház előtt Sokadalom játszópark, népi játékok, kosár hinta, arcfestés, lufihajtogatás várta a gyerekeket. A Művelődési ház előtti repülőgépszimulátoron, a Magyar Honvédség (MH) 86. Szolnok Helikopter Bázis jóvoltából az érdeklődők este hét óráig kipróbálhatják, hogy milyen lehet vadászgépet vezetni. A Faluház teraszán késő délutánig a Dankó Rádió kívánságműsorban, élő adásban üzenhettek családjuknak, barátaiknak és kérhettek dalt, nótát a jelenlévők, valamint a Faluház előtt a madocsai kötődésű badacsonyi Laposa Birtok termékeiből kóstolhatták a borokat.

Baksa Ferenc, Madocsa polgármestere délután elmondott megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a szülőfalunkhoz eltéphetetlen szálakkal kötődünk, és erre segítenek emlékezni az ilyen napok, amikor a településünket ünnepeljük.

– A családi körben eltöltött ünnepek ugyanúgy szólnak erről a faluról, mint azok, amelyeken tényleg a falut ünnepeljük – mondta. – Nekünk, akik itt töltjük mindennapjainkat, Madocsa többet jelent, mint a világ bármilyen nagyvárosa, mint az ország (állítólag) legszebb vagy leggazdagabb települése. Nekünk ez a falu sokszor a mindenünk. Többet jelent, mint részeinek összessége. Az utcái, a Duna partunk, a vegyesbolt, a templomunk, szőlőhegyünk, az ismerős kutyák és persze mindenekelőtt az emberek, élők és elhunytak mind-mind együtt fejezik ki, hogy ez a világ legfontosabb, legszeretetreméltóbb helye – tette hozzá a polgármester, majd megemlékezett Gelencsérné Tolnai Kláráról, Madocsa elhunyt polgármesteréről, mindenki Klári nénijéről.

– Sajnálatos gyorsasággal távozott, mely mindenkiben mély nyomokat hagyott. A család és hozzátartozói gyászában a település apraja nagya egyaránt osztozik. Mindenképpen elmondható hogy a település sorsára szívügyeként tekintett. Nehéz az embernek azt az űrt betöltenie, amit hátrahagyott, de talán nem is a mi feladatunk. Mindig a lakosokat tartotta szem előtt és gondoskodó tekintetekkel kísérte a falunapi programokat is, mely rendezvény az ő ideje alatt vált hagyománnyá, és nem hagyott ki egyet sem. Nem feledjük, mindig emlékezni fogunk rá – tette hozzá.

Baksa Ferenc beszédében kitért arra is, hogy talán azok érzik sokszor a leginkább, mennyire fontos a szülőföld, akik nem töltik itt a mindennapokat, de fontos, hogy azok is megéljék a szülőföld szeretetének érzését, akik minden napjukat itt töltik. Ezért is kellenek az ilyen ünnepek, hogy ők is egy kicsit a hazatérők és a vendégek szemével lássák a falujukat.

A polgármester beszéde után kihirdették a halászléfőzőverseny eredményeit, az első helyezett Kovács Réka, a második Tarczal Zoltán, a harmadik helyet pedig Sereg József szerezte meg, mindannyian madocsai lakosok. Tarczal Zoltán és Sereg József sokat főz baráti társaságnak, rendezvényeken, Kovács Réka pedig tizennyolc éves, meglepetés volt jó halászleve, a halászléfőzést az édesapjától tanulta. A győztesek pezsgőt és serleget kaptak.

A XXIV. Madocsai Falunap programja a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportjával folytatódott, késő délután öt órától a Berek Brothers zenekar, azután a Sógorok, Dj Szatmári és Szakos Andi lép színpadra, majd tombolasorsolást tartanak, este kilenckor pedig bál veszi kezdetét a Szamaras zenekarral.