A Szőlőhegyen élő családok jelenleg kénytelenek a gyerekeket a város központi részében található óvodákba íratni, így a két óvodás csoportnak – azaz kétszer huszonöt gyereknek – az óvoda, a kisebbeknek pedig a minibölcsőde hatalmas segítséget nyújt majd várhatóan a jövő évtől.

– Már nagyon várjuk a felújított óvoda nyitását – mondta egy Szőlőhegyen élő családapa. – Sajnos, a másfél éves kisfiam a bölcsődét még a belvárosi intézményben kezdi, ami elég messze van, és így kénytelenek vagyunk autóval hordani őt, ám reméljük, jövő szeptembertől az óvodát már itt, Szőlőhegyen kezdheti.

Az óvoda környezete is megszépül, játszóudvarral és parkolókkal bővül majd. Az épület főfalai, úgymond teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de nem hőszigeteltek, így a mai kor igényelte hőtechnikai feltételeknek egyáltalán nem felelnek meg, be kell burkolni a falakat, és a födémet is el kell látni hőszigetelő réteggel. Emellett cserére szorul a teljes villamos-, víz- és szennyvízhálózat, kell a házra egy új tető, a tetőre pedig az épület energiaellátását segítő napelemes rendszer.

A több mint hatszáznegyven millió forintos beruházást a tervek szerint 2023 májusában adhatják át.