A kiállítást Felföldi László pécsi megyéspüspök nyitotta meg, aki beszédében hálát adott ezért az összetartó közösségért és azokért a kincsekért, melyeket a helyiek megőriztek és most kiállítottak. – Egy fa a viharra a gyökerében válaszol. Így tettek az emberek a történelem folyamán is. Hitet és erőt kaptunk a gyökereinkből – mondta a püspök. – A falu, a családok, az emberek, az őseink a történelem viharára a gyökereikben válaszoltak. Hitükben, emberi méltóságukban, törekvésükben így gyönyörű gyümölcsök születtek. Ilyen gyümölcs ez a kiállítás is.

Az ünnepségen továbbá közreműködött a Szekszárdi Gitárkvartett, a Kisdorogi Székely Népdalkör, a Kisdorog-Teveli Wiesental Német Kórus és Salamon László.

A Kisdorogért Egyesület 2007-ben, tizenöt éve alakult és a kezdetektől fogva egyházi, valamint vallási programokat szervezett. Állandó találkozóhelyük, rendezvényeik helyszíne a plébániaház volt, majd később hivatalosan is az egyesület székhelye ez lett. Nier János elnök elmondta, szerveztek már kiállításokat, könyvbemutatókat, filmvetítéseket, koncerteket, gasztronómiai eseményeket nemcsak Kisdorogon, hanem a környező településeken, Budapesten és Erdélyben is. Ápolják a németek, a bukovinai székelyek és a felvidéki magyarok örökségét. Pályázati forrásoknak köszönhetően a kisdorogi paplak teljesen megújult és szintén pályázaton nyert anyagi támogatásnak köszönhetően megújulhatott a Szent Lőrinc Egyháztörténeti Kiállítás.

– Kisdorog nagyon büszke erre az eredményre és arra is, hogy sok papot adott az egyháznak ez a kis falu – tette hozzá az egyesület elnöke. – A kiállítás maga kettős céllal jött létre. Az idelátogatóknak szeretnénk betekintést adni ennek a színes, gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező falunak az életébe. Másrészt pedig a helyiek számára kívánunk egy fogódzót nyújtani, amihez időnként visszatérhetnek, ahol megtalálhatják múltjuk csodálatos emlékeit. Ezen keresztül tudnak a jelenhez kapcsolódni. Hiszen a gazdag múltról, a színes vallási életről rengeteg fénykép, tárgyi emlék tanúskodik, melyeket a falubeliek adományoztak a kiállítás létrejöttéért.