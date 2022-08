Alig egy hete a menhely közösségi oldalán megjelent egy felhívás, melyben segítséget kérnek védenceik számára. Sajnos a kutyusok táplálása az adományozók kezében van, hiszen a menhely kiadásai igen magasak. Az élelmen kívül számolniuk kell az állatorvosi költségekkel, és mint tudjuk, hamarosan a rezsi is magasabb lesz. A segélykiáltást egy állatszerető testvérpár is meghallotta, akik maguk is kutyatartók.

Felker Tamás és Felker Dániel ötlete volt, hogy egy online aktivitás bevonásával sok embert tudnak egy helyre vonzani, és így talán érdemben tudnak adományt gyűjteni az állatoknak. Rendszeresen segítik a menhelyet, ezért nem volt kérdés számukra, hogy most is cselekedniük kell. Manapság egyre népszerűbb az online streaming (azaz élő közvetítés az interneten), nekik is van egy erre rendszeresen használt felületük.

Léteznek olyan weboldalak, melyek összegyűjtik a streamereket, vagyis azokat, akik kamerával közvetítik tevékenységeiket. Ezt az online teret kihasználva a Felker fivérek élőben mutatták, ahogyan különböző programokkal – stratégiai és ügyességi játékokkal –játszanak. Ezt országszerte sokan nyomon követték, egyben mindannyian tudták, hogy most egy nemes ügyért dolgoznak a szekszárdi fiúk.

Tóth Imre, a Gamer Egyesület elnöke a közösségi oldalán megosztotta a felhívást, és megadta a weboldal elérhetőségét is, melyen keresztül lehetett látni a közvetítést, így még több embert tudtak elérni. Hat és fél óra alatt sikerült összegyűjteniük kilencvenezer forintot.

Ezt az összeget adták át a Szekszárdi Kutyamenhelynek. Tóth Imre elmondta, ez csak a kezdet, a jövőben még több hasonló online eseményt szeretnének szervezni, valamint olyan embereket is maguk mellé állítanak majd, akiknek nagyobb követőtábora van, így még hatékonyabban tudnak jótékony célra gyűjteni.