A karbantartási munkák valamennyi önkormányzati fenntartású intézményt érintik: az óvodákban, bölcsődékben vagy például a Csengey Dénes Kulturális Központban és a Sóstói Gyermektábor épületében tisztasági festés zajlik, a Bóbita bölcsődében felújítják a külső mosdót, kijavítják az udvar burkolatát, az Ötvös utcai tagóvodában pedig kicserélik a tornaszoba burkolatát és új beltéri ajtókat kap az épület – tudta meg a TelePaks.

Mint elhangzott, a Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodájában 1975 óta nem történt felújítás. A mostani munkák során ezért átalakítják a meleg ételek szállítására használt liftet, három klímával gazdagodik az intézmény, amelyet a csoportszobákba telepítenek, valamint megújulnak a mosdók, de az udvaron is jelentős változások várhatóak. A régi elhasznált kinti játéktárolót felújítják, mellé vizes blokkot is kialakítanak, emellett a melléképület homlokzatát is felújítják. Szántó Zoltán alpolgármester a hosszabb zárva tartás miatt a szülők türelmét kérte. Mint mondta, a melegítőkonyha teljes átalakítására volt szükség, az 50 millió forintos beruházással a teljes burkolat- és közműcsere megtörtént.

Az alpolgármester jelezte, már a költségvetés tervezésekor számoltak az intézmény-felújítási költségekkel. A paksi önkormányzat eddig közel húsz millió forintot fordított tisztasági festésre, mintegy 13 millió forintot a karbantartási munkálatokra. A tervek között szerepel még a kishegyi úti tagóvoda vizesblokkjának felújítása, a paksi Életfa Idősek Otthonában teakonyhát alakítanak ki az ott élők számára, valamint bővítik a dolgozók számára fenntartott helyiséget, de a múzeumban és a könyvtárban is beruházások várhatóak, de hamarosan a gyapai közösségi ház bejárati előtetőjének felújítása, nyílászáróinak cseréje is megtörténik.