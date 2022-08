A délutáni nyitás előtti sajtótájékoztatón Villányi Ildikó, a szekszárdi egészségügyi gondnokság vezetője elmondta, a több mint 1700 négyzetméteres épületet 12 hónap alatt az új funkció követelményeinek megfelelően átalakították. A földszinten házi gyermekorvosi rendelő hoztak létre külön adminisztrációs helyiséggel, elkülönítővel. A területi védőnői szolgálat az emeleten kapott helyet több szobával és védőnői tanácsadó helyiséggel, vizsgálóval, kiszolgálóhelyiségekkel. Ők már tavaly beköltöztek az épületbe, őket követte később egy gyermek háziorvosi rendelő.

Pár napja, augusztus 4-én megkapta az orvosi ügyelet működési engedélyét is az szekszárdi önkormányzat egészségügyi gondnoksága, így a gyermek- és felnőtt háziorvosi ügyelet hétfőn délután négy órakor megkezdte az egészségügyi szolgáltatást. Az első betegeket az új helyen dr. Kovács Éva háziorvos fogadta.

A nyitáskor tartott sajtótájékoztatón Gyurkovics János alpolgármester elmondta, a beruházás, amely lehetővé tette a színvonalas orvosi ellátást, jelentős összefogással valósult meg. Beszélt arról is, hogy a felnőtt ügyeletet szeptemberben a szekszárdi orvosok fogják ellátni, s a gyermekorvosi ügyeletnél is csak három esetben lesz szükség külső helyettesítésre. Ez azért is fontos, mert nagyobb a betegek bizalma az ismerős szakemberek iránt.

Villányi Ildikó megemlítette, az is kedvező, hogy az új helyen az ügyeleti központ sokkal jobban megközelíthető, jobbak a parkolási lehetőségek. Az szintén előny, hogy a megyei kórház szomszédságában van, így súlyos esetben gyorsan tudnak segítséget nyújtani a kórház sürgősségi betegellátási osztályán.

Az új egészségügyi komplexum, amely az ügyeleti központ ide költözésével vált teljessé 274 millió forint uniós forrásból és a Paksi Ipari Park Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 15 milliós támogatásával valósult meg.

Mint azt megírtuk, a Vörösmarty utcában megüresedett helyiségek jövője még bizonytalan. A város legutóbbi rendkívüli közgyűlésén az Éljen Szekszárd frakció leszavazta az Allende és Alisca utca közötti, hajdani építkezési felvonulási területre tervezett orvosi rendelők építését. Előtte szintén az ÉSZ frakció állította meg a Szabó Dezső utcai rendelőépítést, s a múltkor úgy döntöttek, itt, a börtön mögött, a Vörösmarty utcában legyen majd az a két felnőtt háziorvosi rendelő. Ennek a feltételeit viszont még meg kell teremteni.