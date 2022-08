Mindig is kihívás elé állította a családokat az iskolakezdés, ami idén sem kíméli a pénztárcákat. Amint azt már korábban megírtuk, szerencsére a legtöbb önkormányzat segíteni próbál különböző támogatásokkal, ennek ellenére így is nehéz lesz anyagilag az idei tanévkezdés.

– Sajnos mi is azt tapasztaljuk, hogy nagyon megugrott a tanszerek ára – mondta Pestiné Lapos Andrea, az egyik szekszárdi papír-írószer bolt üzletvezetője. – Bizonyos termékeknél akár harminc-negyven százalékos áremelkedést is jelent a drágulás. A családok kénytelenek beszerezni a tanszereket, ezért legtöbbször úgy próbálnak spórolni, hogy inkább az akciós termékeket keresik. Mi pedig úgy tudunk nekik segíteni, hogy több árkategóriában kínálunk termékeket.

Az üzletvezető lapunknak elmondta, nem csak többféle árkategóriából választhatnak vevőik, próbálnak jó minőségű termékeket, például füzeteket többféle változatban beszerezni. – Talán az is segítség lehet – mondta –, hogy a jobb minőségű füzetet megvásárolhatják harminckettő, negyven illetve ötven lapos változatban is.

A szekszárdi papírboltban már gőzerővel készülnek az iskolakezdésre. (Fotó: Makovics Kornél)



Arról kérdeztük a családokat, hogy mennyibe kerül az idei tanévkezdés. Kiderült, hogy egy gyermek beiskolázása közel hatvan ezer forint mínuszt is jelenthet a családi költségvetésből. – Nem a legkülönlegesebb tanszereket választottuk, mégis egy jobb minőségű iskolatáska megvásárlása az elsőosztályos kislányomnak, ami csak a táskát jelenti, huszonhétezer forintba került – mondta az anyuka, K. Barbara.

– Ezen semmiképp nem szerettem volna spórolni, de ennél voltak jóval drágábbak is. Szerencsére sok mindent megvettem már júniusban, ez körülbelül a felét jelenti a tanszereknek, erre tizenhatezer forintot fizettem. Nem mondhatom, hogy próbáltam volna spórolni, de nem is a legdrágább termékeket választottam. Ami még számunkra kihívást jelentett, az az íróasztal beszerzése volt, amiből Szekszárdon a legolcsóbb is húsz ezer forint volt. Ehhez pedig még nincs forgószék és legalább egy íróasztali lámpa.

– Idén úgy fizettünk a két gyermekünk beiskolázására közel nyolcvanezer forintot, hogy abban extraként csak egy iskolatáska van, ami tizenötezer forintba került, és már június végén megvásároltam a legtöbb tanszert – válaszolta kérdésünkre N. Diána, két gyermekes anyuka. – Ha nekünk kéne megvenni a tankönyveket is, azt nem tudom, hogyan tudnánk megoldani.

Persze az ember nem spórol a gyerekén, és próbálja a lehető legjobb minőséget megvásárolni, de idén én sem vettem meg a drágább, mintás füzeteket például. Arról pedig már nem is beszélek, hogy a gyerekeknek új ruhára, cipőre is szükségük lesz a tanévkezdéshez. Pluszban pedig felmerül a szülőkben a hibridoktatás kérdése is.

Spórolási lehetőség

Az első osztályosoknak mindent be kell szerezni, nem csak a tanszereket, de íróasztalt és széket is minimum vásárolnak a szülők. – Ciki vagy nem ciki, én a gyereknek az íróasztalát nem újonnan vásároltam, hanem a Facebook Marketplace-ről – válaszolta kérdésünkre az egyik apuka, K. Krisztián.

– Egy kedves, faddi hölgytől vettem meg potom pénzért, az amúgy üzletben negyvenezer forintért vesztegetett kombi asztalt még a nyáron. Húsz kilométert kellett érte autóznom, de még így is sokkal olcsóbban megúsztam, mint ha az üzletből vettem volna. Én így próbáltam okoskodni és spórolni.