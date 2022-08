A fantasztikus természeti környezetben található Tolna megyei kisváros, amely az elmúlt évtizedekben elsősorban a gyógyvizes fürdője miatt volt népszerű, az elmúlt időszakban új, elsősorban aktív- és ökoturisztikai programokkal bővítette a kínálatát, most a térség kiemelt látnivalóival közös térségfelfedező programot indít. Ennek túrafüzetei a Dám Pont Látogatóközpontban vásárolhatóak meg, amely egyben pecsételő pont is, amennyiben túránkat az épületben található kiállítás felfedezésével kezdjük.

A programban részt vesz a simontornyai vár, az ozorai várkastély és a tamási fürdő is. Az egyes túrafüzetekhez kapcsolódó pecséteket egy éven belül kell összegyűjteni. A füzetekben található kuponok arra is lehetőséget biztosítanak, hogy olcsóbban foglaljunk szállást a pecsétgyűjtő kirándulások alkalmával.

A közlemény szerint az ITTT indulásához kapcsolódóan elkészült a térség új turisztikai weboldala is. A www.visittamasi.hu oldalon nemcsak az ITTT túrákról és programhelyszínekről találunk információt, de a térség látnivalóiról, programjairól és szállásairól is olvashatunk. A honlapról letölthető az Aktív Magyarország Digitális Vándor mobil alkalmazása is, amelyben a Dámok dobogása digitális ösvényt választva páratlan kalandok során fedezhetjük fel Tamási látnivalóit.