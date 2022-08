A sporttelep adott otthont a kétnapos rendezvénynek, amely július huszonkilencedikén, pénteken a Herczeg Szilárd lemezlovas vezette esti diszkóval indult. Másnap délután Piringer József polgármester köszöntötte testvértelepülésük, a szlovákiai Perbete község polgármesterét, Zsitva Norbertet és delegációját, valamint Orbán Attilát, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnökét.

– Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évek viszonyai után az idén megpróbálkozhattunk a korábbi méretű falunap megszervezésével. Az önkormányzat dolgozói és egy népes önkéntes segítő csapat hetek óta dolgozott a mai rendezvény előkészületein – mondta.

Nagy érdeklődés mellett zajlott az idei falunap Pincehelyen (Fotó: K. A.)

Ezután tájékoztatást adott a település elmúlt időszakában történt fejlesztésekről és beruházásokról. Elmondta, hogy 2021 decemberében adták át a százkilencvennyolc millió forint pályázati összegből felújított, energiakorszerűsítésen átesett művelődési házat. Az épületnél új parkolókat is kialakítottak. Idén kezdődött, és be is fejeződött a községháza épületének felújítása, korszerűsítése. Ez a beruházás is a Magyar Falu Program pályázatán elnyert támogatásból valósult meg.

A megújult, klimatizált, korszerű művelődési ház (Fotó: K. A.)

Ezenkívül harmincmillió forintból elkészülhetett a 2. számú háziorvosi rendelő tetőjének cseréje, épületének akadálymentesítése. Hárommillió forintból vásárolhattak a háziorvosoknak, gyermekorvosnak, fogorvosnak új orvosi eszközöket, tízmillió forintból felújíthatták a Kossuth utcai járdát, harmincmillió forintból teljes útfelújítást végezhettek a Kölcsey utcában. Jelenleg az óvoda épületét renoválják ötvenmillió forint pályázati összegből, és hamarosan újabb járdát újítanak fel tízmillió forint ráfordítással. A sportklubjuk öltözőjének tetejét is kicserélték hat és fél millió forint önerőből. Tervezik az áramhálózat fejlesztését is, hogy nagy rendezvényeik energiaellátását megbízhatóbban tudják biztosítani.

Arról is tájékoztatott, hogy az idén már meg tudták tartani a nagy rendezvényeiket. A júniusi fogathajtó versenyükre ezerötszáz–kétezer néző látogatott el, és a júliusi négy menyasszonyos hagyományőrző lakodalmasuk rendezvényére szintén nagy volt az érdeklődés. Aznap avatták fel a községháza előtt az ezen alkalomra készült Pillés szobrot, az Oroszi fivérek alkotását, mely egy népviseletbe öltözött pillés menyecskét ábrázol.

Pünkösdhétfőn tartották az első fogathajtó versenyt (Fotó: Tóth Gábor)

Bíznak abban, hogy a település többi rendezvényét is sokan figyelemmel kísérik. Piringer József polgármester lapunknak elmondta, feladataik közé tartozik, hogy Pincehely élhető település maradjon, hogy a fiatalokat itt tartsák, újabb munkahelyeket teremtsenek, és a falu fejlesztésére szolgáló további pályázatokat nyerjenek.

– Több mint két és félezren lakunk itt, hál’ isten, sok nálunk a fiatal. Agrárfalu vagyunk, gazdálkodunk, a vendégszeretet és a harmonikus élet jellemző ránk – mondta a polgármester.

Külföldi vendégeket is várnak a szeptemberi fogathajtó versenyre

A Pincehelyi Falunap második napján nagy sikerű műsort adott a Sógorok Együttes, majd az egyik sztárvendég, Szandi, a kétszeres EMeRTon díjas énekesnő. Azután Pál Dénes, a 2012-es The Voice – Magyarország hangja és a 2014-es Sztárban sztár nyertese lépett színpadra. Felléptek még a helyi és vidéki csoportok, valamint Pincehely testvértelepülésének tánccsoportjai. Postás Józsi is énekelt, végül az este bállal zárult Szabó Robival. A színpad mellett légvár, hinta és kirakodóvásár is várta a látogatókat.

Játékban nem volt hiány (Fotó: K. A.)

Piringer József polgármester elmondta, hogy nagyon büszkék a település rendezvényire, de ugyanilyen büszkék a sportegyesületeikre, a község sportéletére is. Pincehelyen asztalitenisz, lovas, horgász és labdarúgó szakosztályaik vannak, a rendezvényekért pedig a Pincehelyért Egyesület felel.

– Immár a második fogathajtó versenyünket rendezzük szeptember huszonnegyedikén, amelyre külföldi vendégeket is várunk. Fogathajtásban az élen járunk, megyei bajnokaink is vannak – tette hozzá.