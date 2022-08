Baltavári István immár 10 éve renoválgatja, 2-3 évente lefesti az Alsóvárosi Temető kiskápolnája melletti keresztet, mely most is teljes szépségében pompázik. Szerkesztőségünknek jelezte, hogy a korára való tekintettel szeretné a jövőben átadni ezt a létrázást is megkívánó értékőrző munkát olyan embernek, csoportnak, aki hasonlóan lelkesedik a szakrális emlékeinkért, és szívén viseli a város szépítését.

Amint arról a Tolnai Népújság és a teol.hu hírportál is többször beszámolt, Baltavári István a megyeszékhely közéletének egyik legaktívabb tagja, aki nemcsak az Alsóvárosi Temetőnél lévő kereszt, hanem sok kiskápolna, kőkereszt megmentésének, felújításának kezdeményezője, szervezője volt eddig is, illetve közismert az is, hogy ő a Szekszárdi Hulladékkommandó kitalálója, vezetője, a város tisztaságáért is sokat tesz.