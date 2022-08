A rendezvényen Szárazd testvértelepülése, a szlovákiai Perbete község polgármestere, Zsitva Norbert közel hatvanfős delegációval tette tiszteletét. Jelen volt a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szárazd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a környező települések, Szakadát, Pincehely, Nagyszékely polgármesterei, a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal képviselői, jegyzője.

A program koszorúzással indult. Zsitva Norbert polgármesterrel a Perbetéről kitelepítettek emlékművéhez mentek, és lerótták tiszteletüket. A megemlékezésen a perbetei énekkar tagjaival közösen énekelték el a magyar Himnuszt és a Szózatot is.

Szabó Lászlóné és Zsitva Norbert polgármesterek

– A felvidéki magyarság 1945 után a teljes jogfosztottság állapotában találta magát, hamarosan a puszta létezése, a helyben maradása is veszélybe került. A lakosságcsere felborította a felvidéki magyarok által lakott területek etnikai arányát, a jogfosztással együtt megfélemlítette, megtörte a végül mégis helyben maradó magyar közösséget – hangzott el Szabó Lászlóné beszédében. A polgármester hozzátette: a Szárazdra telepített perbeteiek szorgalmas munkával építettek új otthont. Sajnos már nem lehetnek közöttünk, de emléküket őrzik családjaik.

A falunap megnyitóján Szabó Lászlóné köszöntőjében elhangzott, hogy a Szárazd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület sikeres Magyar Falu Program pályázata tette lehetővé a perbetei delegáció hazánkba utazását. A rendezvény sátrát, az asztalokat, a padokat, az üstöket is pályázatuknak köszönhetik.

Mint elmondta, az önkormányzat is sikeresen pályázott több alkalommal, teqball- és pingpongasztalhoz juttatta a települést, felújíttatta a községházát, jelenleg zajlik a ravatalozó és a tájház megújítása is, önerőből a közmunkások melegedőjét újították fel.

A gyönki Grüne Wiese Tánccsoport műsora

A perbetei mazsorett-tánccsoport előadása

A délutáni programban a Perbetéről érkezett mazsorettcsoport és énekkar is adott műsort. A Szárazdi Tűzoltó- és Falunap harmincöt támogatónak köszönhetően még inkább jeles eseménnyé vált, hiszen például a Hőgyészi Vadásztársaság szarvast, a szekszárdi Czikkhalas Kft. halat, Langó Lajos és családja birkát ajánlott fel, hogy a résztvevőket térítésmentesen megvendégelhessék. A szarvaspörkölt, a halászlé és a birkapörkölt mellett a negyedik üstben pedig az önkormányzat főzött a részükre gulyást. A perbetei delegációnak a Szárazd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület külön rendelte az ételt.

Ugrálóvár, habparti, arcfestés és népi játékok álltak a gyerekek rendelkezésre, valamint a helyitermék-sátorban a közmunkaprogram során előállított termékeket értékesítették.

A gyerekek jól érezték magukat az ugrálóvárban

A habparti népszerű volt a gyerekek körében

Szárazdon kilenc közfoglalkoztatott van. A településen sok a nyugdíjas, a lakosok a helyi mezőgazdaságban, a méhészetekben dolgoznak, a környező településeken vállalnak munkát. A Regöly–Szakály–Szárazd konzorciumnak köszönhetően utóbbi településen az idei évben kiépítik a szennyvízhálózatot, amely a lakosság életminőségét jelentősen javítja majd. Az előző években az önkormányzati épületek közül az orvosi rendelőt is felújították. Terveik szerint pályázati összegből szeretnék a Művelődési Házukat is újjávarázsolni.

A felújított községházát júniusban adták át

Az összeállítás megjelenését támogatta: Szárazd Község Önkormányzata.