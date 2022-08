Bár jelentős múltra tekint vissza a Mórágyi Gránit Fesztivál, a korlátozások miatt a 2020-as években első alkalommal szervezték meg idén a színes programot. Éppen emiatt nem történt meg a két éve itt elkészült színpad átadása sem, amelyet most pótoltak. A rendezvény szombaton a reggeli órákban megnyitóval indult, amelyet követően felsorakoztak az Arany Fakanál főzőverseny résztvevői. A nagy múltra visszatekintő megmérettetésen ezúttal 14 csapat összesen 15 bográcsában készültek a finomabbnál finomabb pörköltek, a tűzhelyek mellett összesen csaknem kétszáz ember sürgölődött. A megszokott módon a helyi indulók mellett a versenyen külhoni magyar testvértelepülések, a felvidéki Fél és délvidéki Bajmok csapata is részt vett, előbbi mindjárt két különböző fogással. A résztvevőknek a mórágyi önkormányzat csapatonként három kilo­gramm vegyes pörkölthúst biztosított ingyenesen.

A kiváló hangulatú főzőcske nem sokkal dél után ért véget, amikor a zsűri eredményt hirdetett: az első helyezést Fél település csapata hozta el marhapörköltjével, „ahogy Molnár Károly szereti”. Gábor Zsolt a verseny szervezője szerint sikerük titka a minőségi alapanyagokban és a különleges fűszerezésben, tálalásban rejlett. Köretként sem akármit, knédlit kínáltak. A verseny második helyezettje a féliek másik fogása, a kakaspaprikás lett, amely Annuska álma névre hallgatott. A harmadik helyen a mórágyi Nagy falat csapat pörköltje végzett, a féli polgármester által átadott különdíjat pedig a szintén helyi Pörkölt ördögök vehették át.

A Gránit Fogadóban kiállítás nyílt, melynek anyagát az alkotótábor terméséből válogatták

Ezt követően az áprilisi alkotótábor képeiből és Tóthné Nagy Mária kézimunkáiból összeválogatott kiállítás megnyitója következett a Gránit Fogadóban. A délelőtti programok sorát egy gyermekhabparti zárta a Gránit Fogadó melletti füves területen. Délután a nagy meleg ellenére fergeteges műsort adtak a tánccsoportok: a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, az őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület, a bátai Sárköz Néptáncegyüttes, majd ezt követően a balotaszállási citerazenekar, a bajmoki Jedinstvo Egység fiatal néptánccsoportja, a testvértelepülés Dózsa Magyar Kulturális Egyesületének népdalkórusa, a Kadarka Venyigék tamburazenekar és Hauszer Beáta is fellépett az új színpadon.

Az új színpad igazi felavatása most, a Gránit fesztiválon történt

Az esti órákban hagyományos ételek bemutatója következett, amelyen a rétestől kezdve a sváb ételeken, csorbalevesen át a roma ízekig számtalan finomságot megízlelhettek az ínyencek. Az esti programot hajnalig tartó zene és tánc követte, amelyhez a Vagabund Zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Az estét 11 órától tűzijáték is színesítette.

A Gránit Fesztiválra látogatókat a nap folyamán egyebek mellett kézműves alkotóműhely is várta, ahol Juhász Viktor fagravírozó, Juhászné Gresa Ildikó papírfonó, Krasznavölgyi Ildikó arcfestő mutatta be tudományát, míg a kézműves sátorban Vincsákovics Mária, valamint babáival pedig Varga Istvánné Joli mama fogadta az érdeklődőket, a legkisebbek ovi barkácsasztal mellett próbálhatták ki kézügyességüket.

A kísérő rendezvények között szerepeltek még egész napos szórakoztató programok gyerekeknek, euro jumpinggal, légvárral, ketrec játszóházzal, szamaras kocsizással és babasarokkal, látványos katonai és rendvédelmi bemutatókkal, de a mórágyiak egészségi állapotfelmérésen is részt vehettek az egészségsátorban.

Régi álom valósult meg a kultúrház teljes belső felújításával



Nemcsak színes programokkal, de különböző fejlesztésekkel is igyekszik a település vezetése az itt élők életminőségén változtatni. Többéves próbálkozás után két fontos beruházásra is támogatást nyertek el, amely el is készült idén – tudtuk meg Glöckner Henriktől. Mórágy polgármestere elmondta, egy belügyminisztériumi pályázat húszmillió forintos támogatásával, 3,5 millió forintos önerő és 5,1 millió forintos önkormányzati saját forrás hozzáadásával teljes hosszában megújult a Petőfi Sándor utca burkolata, a régi rossz betonburkolatot cserélték le aszfaltra, amellyel párhuzamosan itt-ott padkarendezés és szegélykialakítás is történt.

Glöckner Henrik polgármester beszámolt a falu fejlődéséről

A Magyar Falu Programból elnyert 25 millió forintos támogatás segítségével nemrégiben zárult le Mórágyon a kultúrház teljes belső felújítása a nagytermével, színpaddal együtt, a vizesblokk teljes átalakítása és 6,5 millió forintos önerőből az épület fűtésrendszerének korszerűsítése gázkazánnal és radiátorokkal. Ez nagy öröm az itt élőknek, a felújítással ugyanis több évtizedes igényüket sikerült megvalósítanunk.

Jelentős fejlesztés volt a Kultúrház felújítása

