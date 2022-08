A szép kort megélt asszony Tolna-Mözsről költözött be az otthonba még 2013-ban. A mai napig jó egészségnek örvend, nagyon szeret varrni, és szemüveg nélkül fűzi be a cérnát a tűbe. Erre nagyon büszke. Németh Julianna, az intézmény vezetője elmondta, Mária néni nagyon szereti a rendet maga körül, a szobáját is ő maga tartja tisztán. Ha olyan kedve van, szívesen beszél a múltjáról.