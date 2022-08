– Örömmel álltam az új óvoda és bölcsőde tavalyi átadóján, hiszen régi vágyunk volt, hogy szolgáltatásaink bővülhessenek és gyermekeink a mai kor igényeinek megfelelő körülmények között nevelkedjenek – fogalmazott a településvezető, aki hozzátette, már ekkor látta a következő feladatot, az udvar fejlesztését.

– A Magyar Falu Programnak köszönhetően most új játékokkal gyarapodhatott intézményünk, az új játszóeszközök már az udvaron állnak és várják, hogy a gyermekek birtokba vegyék őket – újságolta Romhányi Károly. Hogy miért is fontos ez a fejlesztés, arra több választ is adott a polgármester. Használatuk által fejlődhet a gyermekek mozgáskoordinációja, az elemeken játszva igazi kalandokban lehet részük, különböző helyzetekbe képzelhetik magukat: gondolatban egy hajó fedélzetén járhatnak, mint az űrhajósok az égbe repülhetnek vagy felfedezőként akár a hegyeket is megjárhatják.

– Köszönjük a döntéshozóknak, hogy ismét gyarapodhatott községünk és sok mosolygós gyermeket láthatunk majd az udvaron – hangsúlyozta, hozzátéve, a munka ezzel még nem ért véget. A közeljövőben megkezdhetik a játékok körüli terep rendezését, azok aljzatának kialakítását. – Sokszor említjük azt is, hogy milyen büszkék vagyunk zöld környezetünkre, így ebben is lépéseket tettünk és egy faültetési programnak köszönhetően megérkeznek majd a növények is.

Beküldött kép.

Gerjenben azonban nem csak a legfiatalabbakra, hanem a már elhunytakra is gondolnak. – Számunkra fontos szeretteink emlékének megőrzése. Így nem volt kérdés, ahogy lehetőségünk lesz, bővítjük az urnahelyek számát temetőnkben – hangsúlyozta Romhányi Károly, akitől megtudtuk, a Magyar Falu Program pályázatán elnyert forrásnak köszönhetően két új urnafallal bővült a helyi temető, melyek kialakítása mellett az urnafalak környezetét is rendbe tették. Haladunk lépésről lépésre, hogy Gerjen olyan otthonunk legyen, amilyet megálmodtunk – fogalmazott.