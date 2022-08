Sok kertben látni már fügét vagy gránátalmát, amelyek pár éve még fagyérzékeny cserjék vagy kis fák voltak, és az ország sok részében csak takarással voltak képesek túlélni a telet, ma már azonban egyre több helyen látni szabadföldbe ültetett példányokat.

Szintén újdonságnak számít, hogy a hazai klímán sikerrel tenyésző vadgyümölcsök, mint amilyen a galagonya, som vagy a bodza is egyre több kertbe kerülnek be, mivel gyorsan fejlődnek, így a szárazsággal szemben is hamarabb ellenállóvá válnak. A sziklakerti évelők, a szárazságtűrő fűszer- és gyógynövények is nagyobb számban jelenhetnek meg, ahogyan a szárazságtűrő díszfüvek is, mint a csenkeszfélék nagy része.

Az, hogy ezeket az aszályos időszakokat hogyan vészelik át a növények, sok tényezőtől függ, nem csupán a nyári csapadéktól, hiszen egy száraz tél és tavasz után, mint amilyen idén is volt, már öntözés mellett is nehezebben tűrik majd a növények a nyári forróságot és szárazságot. Az biztos, hogy már most érzékelhető a változás a kertekben. Az edényes növények közül például nagy népszerűség övezi az enciánfát és a leandert, de egyre gyakoribb a cipruska is vagy a tengerparti pázsitszegfű.

A szakemberek azt tanácsolják, amennyiben van rá lehetőségünk, érdemes tárolni az esővizet, de ha megoldható, vízgyűjtőket is elhelyezhetünk a kertben, később nagy szükség lehet rá. A növények takarása is megfelelő módszer lehet, hiszen ha letakarjuk a talajfelszínt például mulccsal, akkor máris nehezebben szárad ki a növény gyökérzete körüli talaj. Figyeljünk arra, hogy a veteményesben ne hagyjuk szabadon a talajt, ültessünk zöldtrágyanövényt vagy takarjuk.

Ha a kertet növények borítják, a gyökereik képesek elvezetni a lehulló csapadékot. Ha a növényeink rendszeresen, kisebb adagokban kapnak öntözővizet, sokkal inkább képesek megerősödni, mintha csak ritkábban, ám nagyobb mennyiségben kapnának. A rendszeres öntözés hatására jobban megerősödhetnek, kevésbé lesznek betegek, így a szárazabb időszakoknak is jobban ellenállnak.