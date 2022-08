A kulturális betétben orgonán közreműködött Rizner Dávid, csellón Szigeti Boldizsár, prózát mondott Tamás Panna Benjamina. Ezt követően kezdődött a tanévnyitó püspöki mise, a Veni Sancte.

Az egyházmegye főpásztora azt emelte ki, hogy a baranyai és tolnai falvak története szenvedéstörténet. Kitelepítések, áttelepítések, elüldözések, elhurcolások jellemezték a közelmúltat. A hitük révén mégis megerősödtek, s küzdöttek a megmaradásért. A nevelésnek is ez a célja, fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy szenvedés nélkül, küzdelem nélkül nincs eredmény. Szeretettel kell oktatni őket, hogy a hétköznapok nehézségein felülemelkedve, boldogan játszhassák majd el életük dallamát. A tanévet ezzel megnyitottnak nyilvánította a püspök. A tolnai gimnáziumban kétszázkilencven gyerek és harminchárom pedagógus kezdi meg a munkát.

Pakson többféleképpen is készülnek a szeptember elsején kezdődő új tanévre. Az atomváros önkormányzata a Paks Ponttal közösen idén is ajándékcsomaggal kedveskedik a leendő első osztályos tanulóknak. A csomagban az iskolapadra helyezhető kispárnán kívül számos más érdekesség is helyet kapott. Olyan ajándékokat válogattak be a csomagba, amivel a gyerekek Pakshoz való kötődését kívánják erősíteni. A város többféleképpen támogatja a családokat, amelyekről külön tájékoztatót is találhatnak az első osztályosok ajándékcsomagjában. Paks önkormányzata egyébként még 2018-ban kapta meg a családbarát önkormányzat címet. Azóta is igyekszik a városvezetés olyan ötleteket megvalósítani, amelyek méltóak a korábban nyert elismeréshez.

A városban ilyenkor, szeptember elején megnő a forgalom az iskolák és az óvodák környékén. A tanévkezdetkor nem csak az okoszebrák segítik a biztonságos közlekedést a városban, hanem a rendőrség is. Szeptember elejétől egy hónapon keresztül fokozott rendőri jelenlét várható az oktatási nevelési intézmények, általános és középiskolák közelében lévő gyalogátkelő helyeknél a napi oktatás kezdeti és befejezési időszakában - adta hírül a TelePaks.

Biztonságos közlekedés

Komlósiné Kiss Anett a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban azt javasolja, hogy a szülők ismertessék meg a gyerekekkel a különböző közlekedési táblákat, használják a kijelölt gyalogátkelőhelyeket, valamint ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszák az iskolába vagy az óvodába menet.

– Többször gyakoroljuk az átkelést gyermekünkkel a bonyolultabb útkereszteződésekben, a közlekedési szabályok a gyakorlatban rögzülnek leginkább – figyelmeztet.