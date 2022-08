Erről tartott sajtótájékoztatót hétfőn délután Szekszárdon a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán dr. Szécsi Gábor, az egyetemi kar dékánja, Kindl Gábor, a Shoot4Earth alapítója, ötletgazdája, versenyigazgatója és Karl Bardosh, a New York University Film és Televíziós tanszékének professzora, a Shoot4Earth művészeti vezetője.

A sikeres sorozatot – melynek fő támogatója a Pécsi Tudományegyetem – az eltelt majd tíz év során, az egész világon nagy érdeklődés kísérte. Az elképzelést kezdettől támogatták a hazai filmszakma legjobbjai, így Jancsó Miklós, Makk Károly, ugyanígy az Oszkár-díjas Jiří Menzel, s a kezdeményezés mellé állt a háromszoros Oszkár-díjas Steven Spielberg is. A verseny pedig 2021-ben Cannesban elnyerte a Legjobb Produkció díját. Lényege, hogy a ma már szinte mindenkinek zsebében lapuló telefonnal kell 24 óra alatt egy egyperces filmet forgatni.

A jubileumra készülve, mintegy főpróbaként, most ősszel bevezető programot szerveznek. Október első tíz napjában a korábbi díjazott filmeket mutatják be New Yorkban. Később, a hónap közepén ismét megrendezik Szekszárdon a környezettudatos gondolkodás jegyében a filmkészítő maratont Forgass a Földért! – Alisca Nagydíj elnevezéssel. Ezt hasonlóak követik a terv szerint Győrben és Budapesten. Ezeken bárki részt vehet, de a filmet ezekben a városokban kell elkészíteni.

A jövő évi jubileumi világversenyre április 15-én és 16-án a világ bármely táján az adott 24 órában forgatott alkotásokat lehet interneten beküldeni, a verseny központja Szekszárdon lesz. A fiatalok kedvelik és nagyszerűen alkalmazzák a digitális kultúra kínálta technológiákat, mondta a tájékoztatón Szécsi Gábor professzor.

Ennek a közösségformáló játéknak a kapcsán a lokális problémákon túlmutató globális kérdésekre, így a klímaváltozás okaira is rávilágítanak. Így, tette hozzá Bardosh professzor, a világot összefogó kommunikációs eszköz, az okostelefon révén a legfontosabb problémánkat, a mi planétánk túlélését szolgáló környezettudatos gondolkodást terjesztik.