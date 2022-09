A fejedelem bizalmát élvezte, aki 1704-ben kinevezte ezredessé. A Tolna megyei harcokban is fontos szerepet töltött be. Hőstettét leginkább a kölesdi diadal fémjelzi. 1708. szeptember elején rác katonák érkeztek Kölesd határába. A kuruc 1000-1500 fős előhad szeptember 2-án támadta meg őket. Az ellenség vesztesége óriási volt, majdnem az egész sereg megsemmisült: Az 5700 emberből 3000 fekszik a kölesdiek által ma is „nyugovó dombnak” nevezett csatatéren. (...)