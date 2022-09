A hónap közepén, szeptember 15. és 18. között rendezik idén a fesztivált, melynek helyszíne a Béla király tértől a Luther térig tart. „Megmutatjuk ezeken a napokon Szekszárd igazi arcát” – mondta a Szekszárdi Szüreti Napok programját bemutató sajtótájékoztatón Gyurkovics János alpolgármester. Már minden szálláshelyet lefoglaltak az ország, s a világ minden tájáról érkező látogatók. A Dél-Dunántúl Legnagyobb Kulturális Fesztiválja címet is elnyert Szüreti Napokon a kényszerű takarékosság ellenére is nagyszerű rendezvények lesznek.

A szüreti napok programjáról Berlinger Attila, a szervező Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója elmondta, idén egy színpad lesz a Szent István téren, mellette a hagyományos vidámpark, és a Béla király téren lesznek a borászok, s az étkeket kínáló vendéglátók, onnan a Garay térig a népművészeti alkotásokat áruló pavilonok. A programok – a vármegyeháza udvarán zajló egy-két előadás kivételével – ingyenesek. Szerepelnek országos hírű művészek, együttesek, s megmutatják magukat az itthoni ismertek is.

Komjáthi Tamás Antalné (jobbról), Herrné Szabadi Judit, Berlinger Attila, Gyurkovics János és Keszthelyi Szabolcs a fesztivál sajtótájékoztatóján (Fotó: Mártonfai D.)

A fesztivál része a „Hagyományt építünk” címmel a Művészetek Házában megrendezésre kerülő II. Kortárs Népművészeti Triennálé, amelyről Komjáthi Tamás Antalné, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke beszélt. Itt azt mutatják be, hogy a lakáskultúra változásaihoz igazodva készülő népművészeti tárgyak miként őrzik, tükrözik azt az örökséget, hagyományt, amelyet a tájegység képvisel.

Herrné Szabadi Judit, a Szekszárd Borvidék NKft. ügyvezetője arról beszélt, a szekszárdi borászok is várták, várják a fesztivált. A Béla király téren 19 pavilonban kínálják majd a borokat. Közülük huszonkilencen a Szekszárdi Borvidéket képviselik, de mert az itteniek főleg vörösborokat kínálnak, meghívtak négy borászatot a Tolnai Borvidékről is, akik inkább rozét és fehér bort hoznak magukkal. Rajtuk kívül, szintén hagyományosan, két pálinkaház párlatait is kóstolhatják a látogatók.

A minőségi italok mellé remek ételek is dukálnak. Mint arról Keszthelyi Szabolcs, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke beszámolt, több hétig tartó egyeztetés során dolgozták ki, hogy milyen ételeket kínáljon az Ízek utcájába kitelepülő az öt étterem.