Empatikusak, szó szerint széles a látókörük, és jó az arcmemóriájuk. Bár nem hiányzik belőlük az önzés, vadon élő őseik ösztöne olykor előtör belőlük. A gyapjuknak csodálatos hűtő-fűtő hatása van, és kiválóan tájékozódnak a hegyekben. Walesi tanyákon tartott birkák titkos életén keresztül kiderül, milyen valójában birkának lenni.

A Magyar Televízió ötös csatornáján keddtől csütörtökig esténként 19 órától futó Háziállatok magánélete című sorozat bepillantást nyújt a szarvasmarhák, birkák, tyúkok és a vadon élő állatok hétköznapi, mindennapi életébe egy Worcestershire-i farmon. A 2018-ban készült angol ismeretterjesztő sorozatból számos érdekességet megtudhatunk háziállatainkról, sok olyat, amit nem is sejtettünk volna.

Többek között azt, hogy a világon nyolcszázmillió sertés él, amelyek bár rövidlátóak, de kitűnő a szaglásuk. Kiderül, hogy sok tévhit él velük kapcsolatban, így például hogy koszosak, pedig valójában nagyon is tiszta állatok, ráadásul a kutyák és a kecskék mellett a sertés esélyes a tanya legokosabb állata címre, miként azt is, hogy sokan házi kedvencként tartják. A sorozat minden alkalommal más-más állatot mutat be, ezúttal a juhról tudhatunk meg mindent.