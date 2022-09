Kölesden szervezték meg szeptember elsején a Megyenapot. A rendezvényen elismerések átadására is sor került. A jutalmazottak között volt dr. Bognár Szilveszter ezredes, dombóvári rendőrkapitány is, aki a Tolna Megye Közbiztonságáért kitüntető címet érdemelte ki a Tolna megye biztonsága érdekében a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel együttműködve végzett kimagasló szakmai munkája, magas színvonalú felkészültsége, a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként – számolt be róla a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Bognár Szilveszter kiváló személy- és helyismerettel rendelkezik. Parancsnoki munkája során kiemelt hangsúlyt fektet a társ- és civilszervezetekkel közösen végzett munkára. A közbiztonság fenntartása érdekében az operatív munkák alkalmával gyakran személyes jelenlétével biztosítja a hatékony szakmai tevékenységet. Katasztrófavédelmi műveletek végrehajtásában, a káresemények felszámolásban való közreműködése szintén példaértékű.

Szolgálati feladatait céltudatosan és tervszerűn végzi, kiemelten kezeli a prevencióval kapcsolatos feladatokat. Dr. Bognár Szilveszter ezredes szakmai felkészültsége kiemelkedő. Határozott döntésekkel, kitűnő szervező és tervező készséggel hatékonyan és összehangoltan irányítja a rábízott szervezeti egységek munkáját.

Az elismerést Potápi Árpád, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős államtitkára és Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke adta át Dombóvár rendőrkapitányának.

A Megyenapi ünnepségről a TEOL.hu hírportálon itt olvashatnak részletes beszámolót.