Vasárnap nyolc jelölt száll versenybe a polgármesteri székért a településen. Ábécé rendben: Baté Mihály, Bordács József, Fehér János, Józsa Károly, Kákonyi József, Keserű Erzsébet, Novák Attila és Tanács Géza – mind független jelöltek.

Keserű Erzsébet polgármester-jelölt lapunknak elmondta, hogy a lemondott Fülöp János polgármester kérte fel őt, hogy induljon a polgármester-választáson. Fülöp János polgármester tizenhárom évig volt a közvetlen főnöke. – Megtiszteltetés, egyben kihívás számomra az ajánlása, hiszen neki szava van a településen – tette hozzá. Elmondta, hogy polgármesterjelöltként legfontosabb célkitűzése, hogy Faddon rendezzék az energiaszámlákat, a település és polgárai kiegyensúlyozott anyagi körülményeik közt éljenek.

Bordács József polgármester-jelölt lapunknak elmondta, hogy aki ismeri a közéleti múltját, tudja róla, hogy jobboldali, nemzeti érzelmű ember, ám úgy gondolja, hogy faddi polgármesterként nem szabad behozni az országos politikát a településre. – Legfontosabb célkitűzésem a Fadd-Dombori holtág rehabilitációja, gazdaság- és településfejlesztés, valamint a közösség építése – mondta.

Tanács Géza polgármester-jelölt lapunknak elmondta, köszöni az elmúlt hetek megannyi biztatását és támogatását, amelyek megerősítették benne, hogy jó döntést hozott akkor, amikor elhatározta, hogy elindul az időközi polgármester választáson. Hozzátette: a felelősségteljes feladatra történő felkészülés új lendületet hozott az életébe, azt szeretné, hogy ez a fiatalos, céltudatos és a község fejlődését szolgáló szemlélet szeptember tizenegyedikét követően Fadd mindennapjaihoz is hozzátartozzon.

Lapunk a további független jelöltek célkitűzéseiből a közösségi oldalaikról válogatott.

Baté Mihály polgármester-jelölt bemutatkozásában szerepel, hogy autómentéssel foglalkozik. Megválasztása esetén fontosnak tartja például az utak aszfaltozását, a turizmus fejlesztését.

Fehér János polgármester-jelölt számára fontos az esélyek kiegyenlítése, a rászorulók megsegítése, a település fejlesztése.

Józsa Károly polgármester-jelölt célkitűzései között szerepel az évente adott beiskolázási és óvodai támogatás, és a volt nevelőotthon átalakítása bentlakásos idősek otthonává.

Kákonyi József polgármester-jelölt közzétette, hogy a tisztség betöltése szempontjából számára a legfontosabb a tisztesség és a becsület, a rászorulók segítése, a kisebbséggel való békés együttélés feltételeinek megteremtése.

Novák Attila polgármester-jelölt az emberek összekovácsolásában, a faddi szegények, rászorulók problémáinak megoldásában hisz.

Pénteken jártunk a településen és arról faggattuk az állampolgárokat, hogy ők hogyan látják a faddi időközi polgármester-választást, elmennek-e szavazni?

Bak Zsolt (37) a Paksi Atomerőműben dolgozik, dekontamináló, azaz fűtőberendezések tisztításával foglalkozik. Elmondta, hogy a lemondott Fülöp János polgármester munkássága – amit a faluért tett – egyedülálló a település történetében, nagyszerű munkát végzett. – Fontos a vasárnapi időközi polgármester-választás, mert nem lesz egyszerű a következő időszak. Jó lenne, ha minél több pályázati pénzhez jutna a falu, valamint megtörténne a faddi holtág rehabilitációja – mondta. Hozzátette, tősgyökeres faddi, szereti a faluját, elmegy szavazni.

Dudásné Varga Mónika (39) gyártósori szerelő lapunknak elmondta, hogy számára is fontos a választás, és ő is elmegy szavazni, hiszen mindenhogyan új polgármestere lesz Faddnak. Öt éve Szekszárdról költözött a településre, vonzotta a falusi élet, a nagyszülei itt élnek. – Sok mindenre lenne szükség Faddon, például a járdák javítására, valamint megoldásra vár az a probléma is, hogy ha jön egy kis szél, rögtön áramszünet van a településen – tette hozzá.

Dr. Percsi Elvira jegyző, a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője tájékoztatta lapunkat arról, hogy polgármesterjelölt az lehetett, akit a település választópolgárainak legalább három százaléka, azaz százegy választópolgár jelöltnek ajánlott. A jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjét a Helyi Választási Bizottság a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő – augusztus nyolcadikán délután négy óra – lejárta után, sorsolással állapította meg. A nyolc polgármester-jelölt közül érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet. Szavazni a kijelölt napon, szeptember tizenegyedikén reggel hat órától este hét óráig lehet.

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos oldala ismerteti: a háromezerháromszáznegyven választópolgár négy szavazókörben, két épületben szavazhat.

A szavazóhelyiségek címei: Fadd, Dózsa György utca 12. (Polgármesteri Hivatal), Béke utca 1. (Művelődési Ház).