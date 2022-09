Szerintem nálunk jobban csak az itt lakók várták, hogy elkészüljön a Nádasdi utca felújítása – fogalmazott köszöntőjében Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere a Nádasdi és a Dezső utca kereszteződésében tartott keddi avatóünnepségen arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kivitelező KÉSZ Kft.-nek és az önkormányzatnak is többletfeladatot jelentett, hogy a beruházás során kiderült: gyakorlatilag nem rendelkezett megfelelő alappal az út. A többletmunka a költségeket is növelte.

– Magyarország Kormánya 206 millió 521 ezer 509 forintot biztosított számunkra belterületi utak, járdák felújítására azon kérelmünk alapján, amit még 2021-ben nyújtottunk be. A megítélt támogatásból több utcafelújítást ütemezhettünk be, a Nádasdira 47 millió 955 ezer 895 forintot különítettünk el. Azonban az időközben felmerült problémák orvoslása – és a járdafelújítás megvalósítása érdekében – még 29 millió 196 ezer 421 forintot biztosított az önkormányzat a projekthez.

Közös pogácsázásra hívták az utca lakóit

Fotós: Makovics K.

Mindezek tükrében mondhatjuk azt, hogy átfogó és jó minőségű felújítás készült el, bízom benne, hogy az utca lakói és az erre közlekedők is elégedettek lesznek vele – összegezte a polgármester, aki elismerően szólt Kőműves Krisztián, a KÉSZ Kft. ügyvezetőjének és kollégáinak szerepvállalásáról. – Köszönjük a városvezetés bizalmát és azt, hogy egy újabb sikeres projektet valósíthattunk meg közösen – tette hozzá a cégvezető. Kőműves Krisztián azt mondta, hogy a most átadott utca Bonyhád egyik legjobb minőségű útja lett. Ezt a véleményt a lakók közül is többen megerősítették.

Öhlmüller Jánostól megtudtuk, ők 1961-ben költöztek a Nádasdi utcába. Akkor tették mindezt, amikor még csak néhány ház volt itt, és földes­út vezetett közöttük. – A 80’-as években kapott aszfaltot, szintén az elsők között Bonyhádon, emlékszem rá – idézte fel János bácsi, aki az utca lakóinak nevében is köszönetet mondott a város vezetőinek a beruházásért.