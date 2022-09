Huszonhat bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb étkek az idei Forgó Fesztiválon. Ínycsiklandó illatok lepték be a teret, az ember nem győzött forgolódni a sátrak között. Évről évre egyre népszerűbb a fesztivál, s nemcsak a helyiek és környékbeliek, hanem a távolabbról érkezők körében is. „Különös hangulata van, s a helyszín is csodaszép” – mondta egy kiskutyát sétáltató látogató.

A főzőverseny kedvéért idén jöttek Szekszárdról, Mucsiból, Tevelről, Lengyelről, Nagymányokról, de még Kerekegyházáról is, hogy megannyi ételremekükkel elkápráztassák a zsűrit. Végül a „Dávidék” nevű csapat marhapörköltje lett a nyerő, a második helyen az „Ez a nap más, mint a többi” elnevésű brigád végzett, szintén marhapörkölttel, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a lengyeli önkormányzat csapata állhatott fel, ők ízletes székelykáposztát készítettek.

A zsűri két különdíjat is kiosztott: a szilvalekvárral tálalt marhapörköltjéért a „Szász százalék” nevű formáció vehette át egyet, a másik pedig a mányoki „Borzasztó Team”-nek dukált. Utóbbiak zúzapörköltet készítettek tarhonyával és kakasherével. Az ételjegyeket gyorsan elkapkodták, és estefelé szinte már csak üres bográcsokat lehetett látni.