Amint azt már tegnap megírtuk, furcsa jelenet szemtanúja volt egy olvasónk csütörtökön éjszaka, ugyanis egy kenguru ugrált a szekszárdi elkerülőúton. Gondolhatnánk, hogy ezeket az állatokat elég nehéz beszerezni, de egy cseppet sem. A tulajdonos az interneten talált olyan hirdetésre, mely erszényeseket kínált megvételre. – Azért vásároltam meg őket, mert két lábon is megélnek – adott Somogyi úr frappáns választ a miért éppen kenguru kezdetű kérdésre.

Fotós: Makovics Kornél

Igaz, füvet nem fogyasztanak, de gyümölcsöt annál szívesebben. Sőt, a borostyánt is előszeretettel kóstolgatják. A tél sem zavarja őket, úgynevezett Bennett-kenguruk lévén bírják a hidegebb időt is. Nemrég azonban véletlenül nyitva maradt a ház kertjének kiskapuja. A lehetőséggel azonnal élt a két erszényes. Angolosan, pontosabban – eredeti élőhelyüknek megfelelően – ausztrálosan távoztak. Időközben a hím megkerült, de a nőstény továbbra is bujkál valahol.

Fotós: Makovics Kornél

Somogyi úr azt javasolja, hogy ha valaki valahol meglátja, inkább ne próbálkozzon önjelölt állatbefogóként cselekedni. Bár családi körben ez a kenguru szelíd, ha ismeretlen emberrel testközelbe kerül, hajlamos bokszolói ösztönét hatékony fegyverként bevetni. A tulajdonos azt kéri, hogy kenguruja megpillantásakor az észlelő vagy hívja a rendőrséget, vagy pedig 30/357-3795-ös telefonszámot – a vonal túlsó végén Somogyi Mihály jelentkezik.