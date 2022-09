Szakter Mária, a Tolna megyei nevelőszülői hálózat szakmai vezetője közölte: minden hasonló eseményre igyekeznek színes kínálattal készülni. Egyszerre szerveznek mozgásos, zenés-táncos, kézműves programokat. Míg a legkisebbek ugrálóváraztak, vagy pókemberes, pillangós arcfestést kértek arcukra, a nagyobbacskák a Bonbon Matiné vidám műsorának tapsoltak. A táncos lábú fiatalokat és nevelőszüleiket pedig a magyar és roma táncház várta. A napot és egyben a nyarat is egy fergeteges és emlékezetes habparti zárta.

A Domboriban nevelőcsaládjával élő, tizennégy éves Mánn Annamária elmondta: habár már kamaszkorba lépett, még mindig szívesen jön a Szent Ágota által szerevezett eseményekre. Ilyenkor alkalma nyílik új barátságokat kötni, illetve újra találkozhat sorstársaival. – Szeretek azokkal beszélgetni, akik olyan helyzetben vannak, mint én, mert jobban megértenek – magyarázta a lány.

A Szekszárdon élő, tizenhét éves Kovács Miklós, Annamária jó barátja hozzátette: ők maguk is az egyik Szent Ágotás eseményen ismerkedtek meg, s azóta is keresik egymás társaságát táborokban és a megyei programokon is.

Ignáczné Balogh Mónika nevelőszülő Decsről érkezett. Hat éve választotta ezt a hivatást, azóta is szívvel-lélekkel végzi mindennap. Rendszeresen kilátogat nevelt gyermekeivel az ilyen és ehhez hasonló eseményekre. – Nagyon szeretem a gyerekeket és szeretnék egy kicsi jót tenni a világgal – adta meg választásának indítékát. – Tudom, hogy a nálunk lévő gyermek jó helyen van.

Mindennapjaikról mesélve kiemelte, hogy a legnagyobb nehézség a szabályok elfogadtatása. Majd gyorsan hozzátette: – Szeretettel bármire ráveszem őket. Ha megérzik a biztonságot, bizalommal fordulnak hozzád, megváltoznak ők is.