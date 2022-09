A hétfőn délelőtt tartott ülésnek két témája volt: az első előadást dr. Nagy Csilla, a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára tartotta, melynek tárgya a jegyző mint állatvédelmi hatóság és a jegyzői birtokvédelmi hatósági feladatai voltak. A második egy igen aktuális kérdésre adott választ az idei népszámlálással kapcsolatban, amit Kerényi Ákos- a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa tartott.

Dr. Nagy Csilla érdekfeszítő előadása főként az állatvédelmi kérdésekre és az állattartási problémákra hívta fel a figyelmet. Az előadó a mindennapokból vett problémákra világított rá, például milyen hatásköre van a jegyzőnek egy kukorékoló kakassal vagy egy szökős kutyával szemben. Kirívó precedensekről is említést tett, mint a pilisszántói kóbormacskák problémájáról vagy a soproni elkóborolt és kilőtt sertések esetéről. Birtokvédelmi kérdésekre is hétköznapi példákat mutatott be, a jogi kérdéseket részletesen taglalta.