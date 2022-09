Pénteken este hivatalosan is megnyitott a régió egyik legnagyobb összművészeti fesztiválja, a Szekszárdi Szüreti Napok. Az ünnepélyes megnyitó előtti, Béla király térre tervezett Bartina gálát ugyan elmosta az eső, de az ezt követő eseményt már átszervezték a Vármegyeháza dísztermébe. Itt beszédet mondott Nagy István agrárminiszter, a rendezvény fővédnöke, Hoppál Péter a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Horváth István országgyűlési képviselő, méltatva a nagymúltú programot, a borászok kitűnő munkáját, valamint a kiváló borokat.

Itt jelentették be azt is, hogy az idén a Mészáros Pincészet kadarkáját választották meg Szekszárd Borának. Mészáros Pál borásztól megtudtuk, a bor, amely többféle kadarkából készült, hozzáadva ezzel valamennyi fajta sajátos ízvilágát, nemcsak a Város Bora címet érdemelte ki, de aranyérmet nyert a szekszárdi, sőt az országos borversenyen, valamint az Országház Borának is beválasztották.

Mészáros Pál borász, a megyeszékhely díszpolgára a Szekszárd Város Borának megválasztott kadarkával (Fotó: Kiss Albert)

A péntek esti programok közül a Szent István téri nagyszínpadra tervezett eseményeket, így a Blues Travel Band és Kökény Attila koncertjét is megtartották, ahová a nem túl kedvező időjárás ellenére is rengeteg lelkes rajongó kilátogatott.

Szombat reggelre még esősebbre fordult az idő, így a délelőtti program, a helyi csoportok bemutatkozása elmaradt, a Vármegyeháza udvarára meghirdetett Szekszárdi Szüreti Német Nemzetiségi Kórustalálkozót pedig végül a díszteremben rendezték meg. A remek hangulatú kórustalálkozón fellépett a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara, a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bonyhádi Rónai Józsefné Kórusa, az érdi Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus, a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus és Töttös Eszter harmonikán.

Szintén elmaradt a szüreti napok keretében hagyományosan megszervezett Szekszárdi Lösz-szurdik túra, amely reggel a Béla király térről indult volna a Bati-kereszti kilátóig – tájékoztatta lapunkat Baka György túravezető. Délben született döntés arról, hogy a fesztivál fénypontja, a szüreti felvonulás is elmaradt idén.