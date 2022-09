A Tarr Kft. a nehéz piaci körülmények között is a korszerűsítésre fókuszál. Emellett minden alkalmat megragad, hogy társadalmi szerepvállalása révén is állandó kapcsolatban maradhasson ügyfeleivel. Egy ilyen alkalom a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvénysorozata. Olyan hagyományról van szó, ami segít megőrizni és továbbadni a helyi értékeket.

– Hálás vagyok azért, hogy van lehetőségem ebben a küldetésben szerepet vállalni – nyilatkozott Tarr János, a szekszárdi székhelyű, nagy múltú és magas minőséget jelentő cég tulajdonos-ügyvezetője. – Életünkben szükség van feltöltődést nyújtó eseményekre. Mi is ünneplünk, hiszen szívügyünk a Szekszárdi Szüreti Napok, ahol érdekes programokkal várjuk a hozzánk látogatókat.

Tarr János hozzátette, hogy a piacon maradásuk záloga kettős. Egyfelől teljes joggal büszke arra, hogy a munkatársai kitartásukkal, felkészültségükkel és a cég iránti elkötelezettségükkel folyamatosan biztosítják a magas szakmai minőségű munkát. Másfelől pedig a folyamatos technológiai fejlesztéseknek köszönhetően lehetőség van a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek. A hírközlés minden ágában jelen vannak, legyen az televízió, internet, telefon/mobiltelefon, és érkezzen az igény akár lakossági, akár üzleti területről. A megbízható, magas minőségű hírközlési szolgáltatásra mindig van kereslet a piacon, már a legkisebb településeken is.

Fotó: M. K.



– Hálózatunk dinamikusan épül át a legkorszerűbb optikai, úgynevezett FTTH technológiával, több ezren megtapasztalhatták már ennek előnyeit – folytatta a tulajdonos-ügyvezető. – Az optikai hálózaton elérhető, kiváló, nagy sebességű internet nélkülözhetetlen a mindennapokban. Célul tűztük ki, hogy a teljes szolgáltatási területünkön olyan minőségi fejlesztéseket hajtsunk végre, hogy akár az 1GB internetet is bárhol – még koax hálózaton is – biztosítani tudjuk. Pörögj fel TARR GIGAnettel! – ez a mottónk, ennek jegyében várunk mindenkit sok szeretettel a Bezerédj utcai ügyfélszolgálat előtti standunkon.

Több mint háromszáz munkatárs

Egy korábbi interjúban Tarr János elmondta, hogy a gazdasági nehézségek ellenére sem álltak le a cégnél a beruházások. A társaság tavaly átadott beruházásainak összege meghaladta a kétmilliárd-hatszázmillió forintot.

A cég vezetőjeként személyére nehezedő felelősségről így nyilatkozott: – A társaság több mint háromszáz munkatárssal dolgozik. Nekem mint vezetőnek rájuk és családtagjaikra is gondolnom kell, főleg a mostani, kiélezett helyzetben. Emellett a cég jellegéből adódóan napi szinten szembesülünk a lakossági véleményekkel, melyeket ugyancsak kezelni kell. A vezetői munka folyamatos döntéseket igényel – még szabadidőben is, ha van ilyen –, és természetesen van egy céges hírnév is, aminek megőrzése, öregbítése szakadatlan feladat.



Díjak is fémjelzik tevékenységét

Tarr János ötvenhárom éves, nős, két gyermek édesapja, a Tarr Kft. ügyvezető igazgatója, résztulajdonosa. Végzettsége elektroműszerész, rádió-tv műszerész, távközlési mérnök. Tervezői-műszaki jogosultsága is van. Korábban rendszeresen focizott, sportolt, erre ma már kevesebb ideje jut, megelégszik a reggeli futással. Szabadidejében a család bátai szőlejében tevékenykedik. A társaság évente több száz esetben nyújt támogatást szolgáltatási területén lévő közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek, ezzel is megköszönve az emberek, az ügyfelek cég iránti bizalmát. Tarr János, érdemei elismeréseként, tulajdonosa a VOSZ Év vállalkozója díjának és a megyei közgyűlés által adományozott Beszédes József-díjnak.