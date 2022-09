Hilcz Ádám kiemelkedő szakmai munkájáról és ezzel együtt másokat segítő tevékenységéről már többször is beszámoltunk lapunkban. Ez alkalommal életének újabb jelentős állomásáról adhatunk számot. Az ismert vállalkozó, a megbecsült lokálpatrióta nemrég a település képviselő testületének döntése alapján Kakasd Község Díszpolgára lett. Az indoklásban az is szerepel, hogy a cím elismerése a települést szolgáló, több évtizedes munkájának, a testvértelepülési kapcsolatokat és a hagyományőrzést támogató tevékenységének is köszönhető.

Első magánvállalkozását közel negyven esztendeje, egészen pontosan 1984-ben indította feleségével együtt a Kakasdon található Kakas Eszpresszó megnyitásával. Már akkor felmerült benne egy autókereskedés gondolata. – Az autókereskedelem iránti érdeklődés 1974 után erősödött meg bennem, miután többször jártunk a családdal Németországban – mondta el egy korábbi interjújában. Tervének kivitelezését nagyban segítette, hogy bonyhádi Pannónia MGTSZ-nél, mint gépüzemeltetési ágazatvezető sok éven át gépekkel, motorokkal, autókkal foglalkozott.

A Hilcz és Fia Kft-t 1989-ben alakította meg. Az első irodája és a raktár egy faház volt, az udvaron Trabantok, Wartburgok, Skodák és Ladák sorakoztak. Ám az export-import jogot szerezve Tibor nevű fiával együtt Svájc német kantonjaiból hozott be autókat. Pár évvel később, 1992-ben építette első autószalon és szerviz műhelyét, miután a Nissan Hungária megkereste. Már akkor is – és természetesen azóta is – a minőségi kiszolgálásra helyezte és helyezi a hangsúlyt.

A Mazda Motor Hungary Kft-vel 1995-ben kötött szerződést. Máig ez az együttműködés határozza meg cégének arculatát. Emellett idővel a Kia, a Yamaha, az Iveco, az Opel és a Ssang Young márkákkal is kapcsolatba került. A Mazda hazai vevő-elégedettségi felmérése alapján számos elismerő oklevélnek lett birtokosa. A vevő elégedettségének elnyerése a kezdetektől máig fő üzletpolitikai elem. Azonban a gyakorlat azt igazolja, hogy Hilcz Ádám nem csak az ügyfelekre figyel, hanem a munkatársakra is.

Sokan több, mint húsz éve dolgoznak nála. A tulajdonos az üzletpolitika mögötti tartalommal tett szert országos elismertségre, amivel Kakasd és Tolna megye jó hírét egyaránt öregbítette. Ennek ismeretében nem véletlen, hogy a VOSZ-tól a Gépjárműkereskedők Országos Szövetségének ajánlására 2012-ben megkapta az év vállalkozója díjat. Tavalyelőtt a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Beszédes József-díjat adományozta számára.

Mint azt Schellné Simcsik Orsolya, a község polgármestere a díszpolgári cím átadásakor méltatásában hangsúlyozta, Hilcz Ádám vállalkozása az egyik legtöbb embert foglalkoztató és az egyik legnagyobb adózó cég helyben. – Kakasd támogatása azonban nem merül ki ebben – tette hozzá. – Számos tárgyi emléket köszönhetünk neki, a legjelentősebb talán a svábtoronyban található óra és a Német Emlékmű mellett található Ulmer Schachtel. Továbbá a helyi civil szervezeteket, intézményeket és rendezvényeket is mindig támogatja.

Mecénásként szintén jelentős szerepet tölt be a megyében is, igyekszik jó kapcsolatot ápolni mindenkivel. Német származására büszke, a Kakasdi Német Kisebbségi Önkormányzat tagja és németség lelkes támogatója. Ennek köszönhetően vehette át 2015-ben a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségétől a Tolna Megyei Németségért Nívódíjat. Ugyanakkor odafigyelve felesége székely származására, a külhoni magyarok lelkes mecénása is, Kakasd és testvértelepüléseinek egyik fő kapcsolattartója.

– Egész életemben dolgoztam, igyekeztem tenni a köz javára, ahol lehetett, segítettem másokon – nyilatkozott lapunknak a díszpolgár. – Most is éppen nagy munkában vagyunk, bővítjük műhelyünket, legkésőbb tavasszal szeretnénk elkészülni vele. Nem panaszkodhatom, volt részem elismerésekben, például a Mazda összesen nyolc Európa elnöki díja közül jómagam négyet őrzök a vitrinemben. Ezekhez az elismerésekhez, mint legjelentősebb, csatlakozott a díszpolgári cím, aminek nagyon örülök.

A járművek többségére megszerezte a jogosítványt

Hilcz Ádám már fiatal korában is gépekkel, autókkal, motorokkal foglalkozott. Életrajzát áttekintve azt tapasztaljuk, hogy tanulmányait, sőt, mindennapjait ennek a szakiránynak az elsajátítása és mind magasabb szintű kiteljesítése szőtte át. Íme, az elismerésre méltó sorozat: 1961-ben, tizenhét évesen a Pápai Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskolában mezőgazdasági gépész bizonyítványt, valamint vontatóvezető és motorkerékpár jogosítványt szerez.

Még nincs húszéves, amikor 1963-ban az MHSZ-nél személy- és tehergépkocsikra begyűjti a hivatásos jogosítványt. Székesfehérváron 1966-ban autószerelő szakmunkás bizonyítvány, 1967-ben a Bajai Jelky András Mezőgazdasági Gépszerelő Szakmunkásképző Intézetnél mezőgazdasági gépszerelő szakmunkás bizonyítvány birtokosa lesz. Szekszárdon pedig 1974-ben a Palánki Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskolában az érettségit technikusi oklevéllel egészíti ki.