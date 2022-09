A körzeti gyermekorvos a részletekről elmondta, sok a felsőlégúti beteg, magas a covid fertőzöttek száma, de sokan érkeznek hányásos, hasmenéses tünetekkel is. Az óvodások, bölcsődések körében nagyon sok a kéz-láb-száj fertőzött, amelyet egy vírusfertőzés okoz, hatására a szájüregben és környékén, valamint a torokban apró hólyagok jelennek meg, amelyek ellepik a kicsik tenyerét-talpát is, az öt év alatti korosztálynál néha az egész törzset. Mint megtudtuk, a hólyagok megjelenését fájdalmas, égő érzés és láz kíséri.

– A beteg gyereket tartsuk otthon – javasolja dr. Tusa Annamária, hozzátéve, ez nem azt jelenti, hogy egy náthával ne menjen közösségbe a gyermek. Aki pedig enyhébb tünetekkel közösségbe megy, neki is tisztában kell lennie néhány szabállyal. Meg kell tanítani, hogyan köhögjön úgy, hogy védje társait, hogy a használt papírzsebkendőt ne gyűjtögesse a padba, ne gyűrje a zsebébe, hanem dobja a szemetesbe, utána pedig ha van lehetőség, érdemes fertőtleníteni a kezét. Éppen a nagyszámú fertőzések miatt egyébként is fontos a gyakori kézmosás – hívta fel a figyelmet a háziorvos.

A higiéniai megelőzések mellett az immunerősítést is fontosnak nevezte. – Elkezdődött az ősz, ezzel a betegségek szezonja is. Érdemes újra megkezdeni a C- és a D-vitamin rendszeres adagolását azoknak is, akik a utóbbi szedését felfüggesztették nyárra, amikor elég napfény éri a szervezetet – hangsúlyozta. Az orvos szerint a gyermek minél többet legyen friss levegőn, a kicsikkel kiránduljunk vagy vigyük játszótérre őket, a nagyobbacskáknál válasszunk számukra valamilyen szabadtéri sporttevékenységet és amíg még lehet, etessünk velük minél több gyümölcsöt, hiszen ilyenkor ősszel még széles a kínálat az üzletekben! – Csodaszer továbbra sincsen az immunrendszer erősítésére, nagyon sok múlik a genetikán, de ilyen apróságokkal sokat tehetünk gyermekünk egészségéért – véli dr. Tusa Annamária.