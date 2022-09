A part-oldalak.hu helyi portál beszámolója szerint a Mezőföldvíz Kft.-hez tartozó mind a 47 város azt a feladatot kapta, hogy döntse el, szeretnének-e csatlakozni ebbe a nagyobb kollektívába. Dunaföldváron is a Mezőföldvíz szolgáltat, ahol augusztus utolsó péntekén rendkívüli testületi ülést kellett összehívni, hiszen olyan tervezési, költségvetési ügyek kerültek elő, amelyekről azonnali döntéseket kellett hoznia a képviselő-testületnek.

A portál szerint: „Sok helyről hallhattunk már arról, hogy akkora bajban vannak a közműveket üzemeltető cégek, hogy akár csődközeli állapotba is kerülhettek az energia drágulása miatt, a tulajdonosoknak azonban így is fizetniük kell. Ahogyan az már több ízben is felmerült, lehetőség adódott arra, hogy a veszteségesen működő víziközművet üzemeltető céget átvegye egy állami cég, a Nemzeti Víziközművek Zrt.

Mivel mindenki azon igyekszik, hogy a költségvetést legalább nullára hozza ki az év végére, ez a döntés fontos Dunaföldvár számára is. Dunaföldvár hatalmas veszteséget halmozott fel az üzemeltetés során az energiaárak miatt, hiszen a többi között piaci áron tankolnak az autók, elektromos árammal működnek a szivattyúk, maga a tisztítómű is. Ennek megfelelően a képviselők úgy határoztak, hogy a költségek miatt a csatlakozás a legjobb opció.