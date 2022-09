A képzésben számos szakember vett részt, főleg olyanok, akik aktívan művelik ezt a szakmaterületet. Így a résztvevők azt is láthatták, hogy esetleg kikkel fognak majd később együtt dolgozni.

Az intézmény felnőttképzésben részt vevő tanulói számára Molnár Lajos, az RHK Kft. őrségparancsnoka tartotta a fegyvertechnikai ismeretek és lőelmélet oktatását, illetve biztosította a gyakorlati lövészeti modul elsajátításának feltételeit, utóbbit Forrai Péter kiképzési és logisztikai főelőadó közreműködésével. Az országos szinten egyedülálló képzés végeztével augusztus 26-án sikerrel lezajlottak az utolsó vizsgák is.

– Akik most végeznek, nagyon elkötelezettek ebben az irányban, jövőképet látnak ebben a szakmában – mondta Juhász Gábor, az oktatási intézmény igazgatója. – Az RHK Kft. pedig a saját szakember-utánpótlását – folytatta Ferenczi Sándor, az RHK Kft. rendészeti önálló osztályának vezetője.

– A paksi és bátaapáti telephelyünk létszámbővítése okán meghirdetett fegyveres biztonsági őr pozíciók betöltésére többen is pályáztak a képzés résztvevői közül, akiknek a jelentkezését – a nyílt álláshirdetésben is közzétett módon – kiemelten kezeljük a felvételi eljárás folyamán. Közülük egy főt már meghallgattunk és fel is vettünk személy és vagyonőrnek a Bátaapáti telephelyre. A többi jelentkező meghallgatása folyamatban van, és amennyiben sikerrel zárulnak az elbeszélgetések az azt jelenti, hogy a végzettek körülbelül 60-70 százalékát rögtön foglalkoztatni is fogjuk – összegzett.

A képzés értékelése a vizsgabizottság tagjai, a TMSZC, az RHK Kft. és a hallgatók kontextusában megkezdődött, és ennek függvényében hamarosan döntést hoznak arról, hogy folytatódik-e a már megkezdett együttműködés – olvasható az RHK Kft. beszámolójában.