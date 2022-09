– Az épület alá befolyt víz felgyülemlett, aminek következtében meggyengültek a szerkezet alapjai, és repedések kezdtek megjelenni a falakon. Ekkor már biztossá vált, hogy szükség lesz a helyreigazításra a templom további biztonságos működése érdekében – mondta el a dunaföldvári portál kérdésére Szabó Oszkár plébános, aki hozzátette, alul-felül össze kell fogni az építményt, hogy ne repedhessenek tovább a falak, de ehhez előbb meg kellett állítani a víz átfolyását, valamint a padlástérről ki kellet űzni a galambokat. Az előkészületek végeztével nemrégiben nagy erőkkel láttak neki a körülbelül két hónapos munkálatoknak.

Az épület alá befolyt víz felgyülemlett (Fotó: PartOnline)



Elhangzott, a felmerülő költségek nagy részét a plébánia állja, amely összesen 23 millió forintot tesz ki. A felújítás megvalósulásához a püspökség és egy állami pályázat is hozzájárult. A jövőben valószínűleg szükségessé fog válni a templom süvegének renoválása is, mivel a rozsda egyre jobban kezdi felemészteni. A plébános ennek megvalósításához további külső adományokban reménykedik, mivel a mostani felújításra sem volt egyszerű összeszedniük a pénzt ebben az időszakban, amely sokak számára megterhelő.

A barokk stílusú templom jogosan viseli a helyiek általi Öregtemplom elnevezést, mivel Mednyánszky László apát a hívők, valamint a saját bőkezű adományozásából eredetileg az 1720-as években építtette. Nem sokkal később, 1757-ben ledőlt az egyetlen tornya, melyet csak hat évre rá tudtak helyreállítani. A három boltszakaszos épülethez 1777-ben csatolták hozzá a ma is meglévő sekrestyéjét. A berendezések zöme viszont későbbről származik, mivel 1858-ban tűzvész pusztított a templomban. Sajnos a II. világháborút sem úszta meg, és a szentélyben keletkezett károkon csak 1961-ben kezdtek munkálkodni. A tavalyi évben is történt felújítás, akkor az óratornyot állították helyre, amire a harang működtetése miatt is szükség volt.