Mint ismert, augusztus 23-án döntött a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (Mezőföldvíz Kft.) állami integrációjával kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadásáról, egyben felhatalmazást adtak Perlik Tamás ügyvezetőnek az ehhez szükséges előkészítő tárgyalások lefolytatására. Az integráció következő lépése volt a képviselő-testületi döntéshozatal a tulajdonosi jogkört érintő kérdésekben és ennek megküldése a Nemzeti Vízművek Zrt. részére. Erről rendkívüli ülésen tárgyalt a grémium.

Szabó Péter polgármester az előzményekről elmondta, hogy a magyar víziközmű-ágazatban a szolgáltatók nagy része nehéz helyzetben van, ahogy a 47 településen szolgálató, a paksi önkormányzat többségi tulajdonában lévő Mezőföldvíz Kft. is. – A cégnek már ebben az évben is komoly veszteséget kellett elkönyvelnie, amiben az energiaárak emelkedésének is nagy szerepe van. A veszteség idén várhatóan meghaladja az egymilliárd forintot, ez jövőre megháromszorozódhat – tájékoztatott.

Alaposan körüljárva a témát, megismerve a lehetőségeket és meghallgatva Perlik Tamás ügyvezető kérdésekre adott válaszait úgy döntött a testület, hogy a paksi önkormányzat tulajdonrészének öt százalékát átadja a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek, aki ezért átvállalja az idei veszteséget. Ezt a döntést azzal együtt hozták meg, hogy nem zárkózik el az önkormányzat a százszázalékos tulajdonrész-átadástól. Ezzel a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselői is egyetértettek azzal a kitétellel, hogy minden, az ügyben szükséges további döntés a testület elé kerül.