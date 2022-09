Ahogy korábban is jeleztük, a szombat délelőtti program, a helyi tánccsoportok fellépése elmaradt, hasonlóképpen járt az „Őrzöm kincsem, hagyományom” című műsor, amelyben Bogyiszló mutatkozott volna be, mindkettőnek a Szent István téri nagyszínpad adott volna otthont. A Szekszárdi Szüreti Német Nemzetiségi Kórustalálkozót sem az eredetileg tervezett helyszínen, hanem a Vármegyeháza dísztermében tartották meg. A legszomorúbb azonban minden általunk megkérdezett amiatt volt, hogy a négynapos eseménysorozat fénypontja, a szüreti felvonulás idén elmaradt.

A HuMen Brass Band a Vármegyeháza kapualjában muzsikált (Fotó: BMMK)

Az eredetileg a Béla király térre tervezett borrendi avató ünnepséget zárt helyre, a Vármegyeháza dísztermébe sikerült átszervezni, ahol a különböző borrendek köszöntői után az új borlovagokat, Gyurkovics Jánost, Szekszárd alpolgármesterét, valamint Tamási Balázs agrárszakembert három próba után az eskütétellel avatták az Alisca Borrend tagjává. A borlovagrend nagymestere az új lovagrendi tagokról elmondta, Gyurkovics János, az önkormányzaton keresztül már évek óta segíti a boros rendezvényeket, a borászokat, ezen kívül régóta az újvárosi gazdakör tevékeny tagja, de Tamási Balázs is már huzamos ideje támogatja munkájával a helyi borászokat.

Tolna Megyei Táncegyüttesek Találkozóját szerencsére új helyszínen, a Babits Mihály Kulturális Központ Színháztermében sikerült megtartani, a színes műsor komoly sikert aratott, majd az ezt követő "szüret táncos párja" választás is, amelyet ez alkalommal Szabó Zsófia és Görzsöny Bálint, a Bartina Néptánc Egyesület Ifjúsági Együttes tagjai nyerték el.

Estére is jutott egy jó és egy rossz hír: Bereczki Zoltán Csillagtérkép című műsorát a szervezők kora délutáni tájékoztatása szerint megrendezik este 20 órától a Szent István téri színpadon, amelynek sztárvendége Radics Gigi, ám a 23 órási Juice of the Hill Party, a KatapultDJ és Manuel fellépése, elmarad. Viszont helyettük a Vármegyeháza udvarán ezúttal DJ Táborfy és G-Hawk buliján vehetnek részt az idelátogatók.

Vegyes volt tehát a szombati mérleg is, ottjártunkkor mindig bőven voltak a borudvar standjainál és a kézműves vásárban is. Mészáros Zsanett, a Mészáros Borászat egyik tulajdonosa kérdésünkre elmondta, nagyon szomorú az eddigi időjárás miatt, a szervezőkkel, a többi kiállítóval és a vendégekkel együtt, akik valamennyien nagyon várták ezt a négy napot. Hozzátette, az időjáráshoz képest szép számmal vannak látogatóik, a szokásoshoz képest természetesebben kevesebben.

A kézművesudvarban is folyamatosan jártak-keltek a látogatók, de a kiállítók itt is vegyes tapasztalatokról számoltak be. A kemencés lángosos például azt mondta, lehetnének többen, de így sincsen oka panaszra. Igyekeztek óvatosan az árakhoz nyúlni, amelynek meg is volt a látszata, szinte mindig hosszú sor állt előttük. Két kerámiást kérdezve ők kevésbé értékelték eddig sikeresnek az elmúlt napokat, de vasárnap a várható jobb idő miatt nagyobb bevételre számítanak. A házi csokoládés pultjához viszont többszöri nekifutásra sem sikerült odaférkőznünk, annyian álltak sorba.