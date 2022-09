A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a pályázati felületek október harmadikán nyílnak meg a Bethlen Gábor Alapkezelőnél. A pályázatok benyújtására egy hónap áll rendelkezésre. Hozzátette, hogy a rendszer alapvetően nem változik, a civilek nagyjából most is ugyanolyan eljárási módozatokra számíthatnak, mint korábban. Sokakat érdekel az energiakérdés, ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a NEA révén lehetőség nyílik pályázni az energia­kiadásokra is.

– Tolna megye területileg és a lakosság számát tekintve is a legkisebb megyék közé tartozik, ezért a nagyobbakhoz képest itt nyilván más a lépték – nyilatkozta a helyettes államtitkár. – Ám a pályázati aktivitás nagyon becsületes, minden érintettet arra biztatok, hogy lelkesen pályázzon – mondta.