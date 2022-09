60 ÉVE „értékes leletre bukkantak a szekszárdi Állami Levéltárban, a régi okmány szerint 1862. szeptember 28-án indultak először a nyomdagépek a megyeszékhelyen. A centenárium alkalmából ünnepséget tartottak a Szekszárdi Nyomdában. Széll István, a nyomda igazgatója emlékezett meg az évfordulóról.”

60 ÉVE „a Gemencben a külföldi, jobbára német és osztrák vadászoknak szeptemberben 75 szarvasbikát, 21 vaddisznót és 16 őzbakot sikerült puskavégre kapni. A szarvasagancsok között a nemzetközi pontozás szerint előreláthatólag 6-7 aranyérmes lesz.”

60 ÉVE „a szekszárdi gimnázium tornatermében a Német Demokratikus Köztársaság Testnevelési Főiskolájának női és férfi válogatott tornászai tartottak bemutatót. A verseny iránt tanúsított nagy érdeklődés érthető volt, hisz a német csapatban több válogatott versenyző is szerepelt.”

50 ÉVE „a Nemzetközi Limnológiai (édesvíz kutató) Társaság Duna-kutató munkaközössége megyénket is felkereste. Különös érdeklődést váltott ki megyénk már a paksi Duna-meder megtekintésekor is. A vendégek útja Tolnára is elvezetett, ahol halászati bemutatón vettek részt és a halivadék-nevelés itteni módszereivel ismerkedtek.”

50 ÉVE „Szedresben ötvenkét csikót, négy tenyészkancát és négy sportlovat mutattak be svájci lótenyésztési szakembereknek. A vendégek nagy érdeklődéssel nézték a szép állatokat, majd értesültek arról is, hogy a szedresiek az idén már húsz lovat adtak el, részben Svájcnak, részben az NSZK-nak.”

50 ÉVE „a hűvös idő, valamint a kedvező vásárlási feltételek jelentős ugrást eredményeztek az olajkályhák vásárlása terén. Egyedül a Tolna Megyei Népbolt vállalat szekszárdi tüzeléstechnikai szakboltjában szeptember első három hetében több mint hatszáz olajkályhát adtak el.”

35 ÉVE „tizenhárom egységből álló szolgáltató üzletsort adtak át Tamásiban, a piactér mögött, a Garay utcában. Helyet kapott itt kozmetikus, fodrász, fényképész, órás, fogtechnikus, képkeretező, autóalkatrész-kereskedő, virágüzlet és a felsőnyéki tsz borozója.”

35 ÉVE a Sió vízállása a keselyűsi zsilipnél az Adria feletti magasság mindössze 85,40 méter volt, s az iszapréteg vastagsága helyenként elérte a 3,5 métert is. „A Duna alacsony vízszintje, valamint a csatornába torkolló igen gyors folyású Kapos és Koppány rendkívül sok hordaléka miatt szinte minden évben a meder tisztítására van szükség.”

35 ÉVE „Szekszárdon a tanítóképző főiskola gyakorlóiskolájának aulájában átadták Bazsonyi Arany festőművész Életút című seccóját. Amilyen aligszavú embernek ismerhetjük a megyénkhez erős szálakkal kötődő művészt, olyan csöndes színű, ám annál sokkal többet mondó ez a szekszárdi seccója. Arról beszél, amit a címében ígér: az életútról.”

25 ÉVE „egy fegyveres férfi lépett be a sárszentlőrinci postahivatalba és arra kényszerítette az alkalmazottakat, hogy a hivatalban lévő pénzt neki átadják. Egy köteg ötezer forintost és néhány kisebb címletű bankjegyet vett magához, majd fegyverével egyszer a levegőbe lőtt, és kint várakozó társával együtt autón elhajtottak.”

25 ÉVE „Dunaföldváron egy fával megrakott teherautó nekiütközött a Sóház u. 14. számú háznak és bedöntötte a falat, tokostól beszakítva az ablakot is, éppen a hálószobába. Szerencsére a házban nem tartózkodott senki.”

25 ÉVE ünnepélyes körülmények közepette nyílt meg a Szekszárdi Szüreti Fesztivál. A rendezvényre Nagy-Britannia, Németország és Kína nagykövete is eljött.