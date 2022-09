Kellemes, nyári melegben vonultak fel a táncosok a település több utcáján, majd menetrend szerint kezdődhetett el a fellépések sora. A szerevező egyesület felnőtt és utánpótlás csoportjai szabadtéri színpadon léptek fel meghívott vendégeikkel együtt a Szeremlei Néptáncegyüttessel, akiket az Iszkába zenekar kísért.

– Idén végre kötöttségek nélkül élvezhettük a szüreti mulatságot, sajnos a pandémia miatti két év kihagyás minket táncosokat is megviselt. Jó magam hét éve táncolok, amellett, hogy egy nagyon jó közösségbe kerültem, a néptánc kiváló fizikai aktivitást jelent. Fontos számomra a hagyományok éltetése és továbbadása is, szerencsére sok fiatal táncos jelentkezik az utánpótlás csoportjainkba, így ezzel nem lesz gond, de természetesen szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk. Nagyon aktív az egyesületünk, előfordult olyan is, hogy egy évben harminc fellépésen is részt vettünk –válaszolt kérdésünkre Heronyányi Dániel, a BIHE táncosa.