Az OMSZ figyelmeztető jelzése szerint Tolnában csütörtökön és pénteken zivatarok alakulhatnak ki. Mint azt írták, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A meteorológiai szolgálat az ország egész területére figyelmeztető jelzéseket adott ki csütörtökre a zivatarok kialakulásának veszélye miatt.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2022.09.15. csütörtök éjfélig

Ma napközben kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, az éjszaka folyamán azonban északnyugat felől már lehet egy-egy zivatarra számítani.

Csütörtök délelőttől egyre nagyobb területen lesznek alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, többfelé előfordulhatnak a nap folyamán. Délután, illetve kora este az ország délnyugati, déli területein - egy negatívabb forgatókönyv esetén - hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarok környezetében viharos széllökésre (60-80 km/h, hevesebb zivatarok esetén ~90 km/h), jégesőre (1-3 cm) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 mm) csapadék is hullhat. Az este folyamán északnyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör, de elszórtan még késő este is lehet néhány gyengébb zivatar.

2022.09.14. 10:24 Országos Meteorológiai Szolgálat