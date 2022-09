A Dél-Tolnai Jegyzőklub hétfő délelőtti ülésének két fő témája volt. Dr. Nagy Csilla, a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára tartotta az első előadást, melynek tárgya a jegyző, mint állatvédelmi hatóság és a jegyzői birtokvédelmi hatósági feladatai voltak. Utána egy mostanság igen aktuális kérdésekre adott választ az idei népszámlálással kapcsolatban a második referátum, amit Kerényi Ákos, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa mondott el.

Dr. Nagy Csilla érdekfeszítő előadása főként az állatvédelmi kérdésekre és az állattartási problémákra hívta fel a figyelmet. Az előadó a mindennapokból vett problémákra világított rá, például milyen hatásköre van a jegyzőnek egy kukorékoló kakassal vagy egy szökős kutyával szemben. Kirívó precedensekről is említést tett, mint a pilisszántói kóbor macskák problémájáról vagy a soproni elkóborolt és kilőtt sertések esetéről. Birtokvédelmi kérdésekre is hétköznapi példákat mutatott be, a jogi kérdéseket részletesen taglalta.

Dr. Nagy Csilla, a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára aktuális állatvédelmi kérdéseket mutatott be (Fotó: Mártonfai D.)

Ezután Kerényi Attila, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa ismertette az idei népszámlálással kapcsolatos legfontosabb dátumokat és tudnivalókat. A népszámlálás az ország teljes lakosságát érinti, az összeírásra az egész országban egy időben kerül sor, minden lakásra és személyre kiterjed. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, jellemzőiről, egészségi állapotáról, lakáskörülményeiről.

A kérdőívet online formában október elseje és tizenhatodika között lehet majd kitölteni. Október tizenhetedike és november huszadika között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október tizenhatodikáig nem töltötték ki online a kérdőívet. November huszonegyedike és huszonnyolcadika között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november huszadikáig ezt nem tették meg. A népszámlálásról minden információ megtalálható a https://nepszamlalas2022.hu/ weboldalon.

Harminc éves a jegyzőklub

A Dél-Tolnai Jegyzőklub közel harminc éve működik, és a területéhez tartozó – bonyhádi, bátaszéki, bogyiszlói, decsi, faddi, hőgyészi, kakasdi, kölesdi, magyarkeszi, nagydorogi, nagymányoki, őcsényi, regölyi, tengelici, tolnai, zombai és a megyei önkormányzati – jegyzők a tagjai. A klub célja, hogy a hivatalvezetőknek teret és lehetőséget biztosítson a közigazgatásban megjelenő újítások, a munka során felmerülő problémák megbeszélésére.