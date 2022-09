A közelmúltban dr. Tormay Károly-díjjal kitüntetett dr. Horváth Gábor Zalaegerszegen, az akkori legkisebb megyeszékhelyen nőtt fel, ahol szüleivel és három testvérével élt. Mint mondta, a városhoz nagyon szép emlékei fűzik. Felnőve, édesapja példáját követve az orvosi pályát választotta.

– Az egyetemi évek alatt inkább a tudományos élet érdekelt, az évfolyam patológiai és kórszövettani versenyén harmadik helyezett lettem, így az „egy évvel fiatalabbakat” díjas demonstrátorként taníthattam – emlékezett vissza az orvosi egyetemen töltött időkre.

Miután végzett, egy évig Budapesten, a II. számú Patológiai Intézetben dolgozott, mint tudományos munkatárs. Mivel nem szerette a nagyvárosi életet, hamarosan a kedves vidéki városban, Szekszárdon telepedett le, és már itt tett gyermekgyógyász szakvizsgát.

– Két héttel a szakvizsga letétele után már gyermekorvosként, körzetben dolgoztam. Szerettem ezt a munkát, jó érzés volt az újszülött kortól felnőtt korig végigkísérni és gyógyítani a „macskanadrágokat”. Sok szülő, nagyszülő még most is emlegeti – mesélte. Éveken keresztül Babetta robogóval járta a körzetet, háta mögött az orvosi táskával, benne számítógéppel. Ezért sokan babettás orvosnak is nevezték.

A rendelőben, azt mondta, nemigen volt sírás, kedvelték a gyerekek. A kedves történetekből éppen ezért szinte kifogyhatatlan. Karácsony környékén például sok kicsi megcibálta a szakállát és azt kérdezgették, ugye te vagy a Mikulás? Gyakran az is előfordult, hogy a totyogó kisgyermek rögtön az ölébe mászott a vizsgálatkor. Volt olyan anyuka, aki nem bírt a gyermekével és azzal fenyegetőzött, hogy „viszlek a Gábor bácsihoz”. Erre a gyerek szó nélkül öltözni kezdett, majd közölte: mehetünk.

– A hosszú évtizedek alatt generációk cseperedését követhettem végig. Megható volt, hogy 18 évüket betöltött lányok nem akartak átiratkozni a felnőtt körzetbe. Mondtam nekik, hogy a törvény szerint nem maradhatnak, de ha születik gyermekük, szívesen látom őket újra a rendelőben – válaszolta nekik Horváth doktor. Elárulta közülük többekkel ma is online kapcsolatban van, figyelemmel kíséri kisgyermekük fejlődését.

– Nagyon jól eső érzés, amikor az utcán sétálva rám köszön, illetve megállít egy-egy szülő, nagyszülő, mosolyogva üdvözölnek a kicsi és „felnőtt” gyermekek. Nekik „Gábor bácsi” voltam és maradok mindig. Ám nem csak kis betegeivel és családjaikkal, de kollégáival is nagyon jó kapcsolatot ápolt mindig, akik kollegiális vezetőjüknek is választották.

Bő négy évtizedet töltött a szekszárdi gyerekek között, végül idén februárban vonult végleg nyugállományba. Mint mondta, jóleső érzés, nagy öröm volt, hogy Szekszárd városa ennek alkalmából dr. Tormay Károly kitüntetésben részesítette.

A legkiválóbb egészségügyi dolgozókat díjazzák

Dr. Tormay Károly az 1800-as évek első felében volt Tolna vármegye főorvosa. A Dr. Tormay Károly-díj megalapításával a város önkormányzata Szekszárd közigazgatási területén, az egészségügyi ellátásban tevékenykedő azon szakemberek iránti megbecsülését, elismerését fejezi ki, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el az egészségügyi szakterületen, hozzájárulva ezzel a városi egészségügyi ellátás magas szakmai színvonalú biztosításához.

Ünnepi közgyűlésen vehették át az elismerést

