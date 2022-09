– A körzetben az Építők útja az egyik főutca, amelynek útteste és az üzletsor felé eső parkolói évekkel ezelőtt új aszfaltburkolatot kaptak. A projekt részeként most a keleti oldalon összesen 470 méter hosszban történik meg a teljes járdafelújítás. A járda térkőburkolatot kap kiemelt szegélyekkel, de megújulnak a kapubeállók is – mondta Szabó Péter, aki tragikusnak nevezte az elmúlt években több sajnálatos balesetet is okozó járda jelenlegi állapotát. A felújítást nem csak az itt élők, hanem az erre közlekedők is bizonyára örömmel veszik, hiszen elég forgalmas útszakaszról van szó, sőt megáll itt az elektromos busz is. Az ő örömükre és kényelmükre is szolgál majd a felújítás, fogalmazott a polgármester.

Mint megtudtuk, a beruházás összesen mintegy 56 millió forintos összegből, részben állami támogatásból, részben pedig az önkormányzat saját forrásából valósul meg. Az idei évre az önkormányzat kimerítette a Belügyminisztérium út- és járdafelújításra szánt keretét, amelyből több kisebb-nagyobb korszerűsítés megvalósult. A településvezető példaként a Táncsics utcát említette.

Szabó Péter polgármester (jobbról) és Siklósi Zoltán, a ZO-BAU Építőipari Kft. ügyvezetője írta alá kivitelezési szerződést (Fotó: Molnár Gy.)

Siklósi Zoltán elmondta, az Építők útján most kezdődő munkákat úgy ütemezik, kerülve a kora reggeli és esti munkavégzést, hogy minél előbb, jó minőségben vissza tudják adni a forgalomnak. Megígérte, hogy igyekeznek vigyázni a családi házak előtti burkolatokra, zöldfelületekre, az esőkivezetőket pedig újakra fogják cserélni.

Kudorné Szanyi Katalin, az ötös választókörzet önkormányzati képviselője az eseményen jelezte, a körzetben negyven éve nem történt hasonló nagyságú beruházás és bár most az Építők úti korszerűsítés a keleti oldalt érinti, a másik, páros szám alatti oldalon élőket is szeretné megnyugtatni, hogy e járdaszakasz tervezése is folyamatban van, amely még idén elkészül. A kivitelezést illetően jelezte, reméli, jövőre újra rendelkezésre állnak majd ugyanezek a források és minél hamarabb elvégezhetik a másik oldal felújítását is, hogy a teljes utca járdaszakasza csaknem egy időben elkészülhessen.