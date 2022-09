A szászvári bánya a kilencvenes években zárta be kapuit, ezzel pedig csak Nagymányokon több, mint százötven ember megélhetése került veszélybe – tudtuk meg Krausz Pétertől, a Nagymányoki Nyugdíjas Bányász Szakszervezet elnökétől.

– A hetes szint a szászvári bányában közel ezer méteren volt, ahol feketeszenet bányásztunk. A bánya bezárásával nagyon sok környékbeli maradt munkahely nélkül, nemcsak nagymányokiak, többek között kismányokiak és váraljaiak is – mondta.

Herger Éva Szepesi Zsuzsa soraival nyitotta meg a megemlékezést: „Emberségből voltak bátrak, akik értünk mélyben jártak. Rájuk méltón emlékezni, bányászmúltat megőrizni küldetése lett a mának, mert a bányák zárva állnak.”

A szakszervezet elnöke ünnepi beszédében kiemelte, fontos értékek vesztek el a régmúltból, amelyeket a mi feladatunk lenne újra értékké tenni. Szavaiból egyértelműen kiderül, milyen nehéz sorsa volt a bányászoknak. – Hősök voltak, akik minden leszálláskor magukban Szent Borbálához fohászkodtak, hogy csak még egyszer megláthassák a napvilágot.

A helyi kórus dalait követően Bagi Sándor plébános megszentelte a koszorúkat, amelyeket a három település polgármesterei – Karl Béla, Bőte István és Sziebert Éva – a helyi civil szervezetek vezetőivel helyeztek el a Bányász emlékműnél. Ezt 1997-ben állították azoknak a nagymányoki bányászoknak az emlékére, akik bányaszerencsétlenségben vesztették életüket.

A megemlékezésen fellépett a Nagymányoki Városi Fúvószenekar és a Glück Auf Egyesület Kórusa. A rendezvény végén a jelenlévők közösen énekelték el a bányászhimnuszt.

Bányász Múzeum őrzi kétszáz év emlékét

A szászvári Bányász Múzeum ma is tárt kapukkal várja látogatóit. – A múzeum 2006-ban nyílt meg, és 2008-ban emlékeztünk meg a bánya kétszáz évvel korábbi indulásáról, amelyről könyv is született – tájékoztatta lapunkat Szokoly Károly, bányamérnök, a múzeum vezetője. A gyűjteményt országszerte ismerik, minden kedden kilenc és tizenegy óra között látogatható ingyenesen. – Főként a bányászok hozzátartozóinak emlékeit őrizzük itt, ezek között megtalálhatók eredeti, német nyelvű tizenkilencedik századi bányatérképek és makettek is.