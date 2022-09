Mint azt megírtuk, az önkormányzat azonnal lépett és segítő kezet nyújtott a hetvenhat éves idős asszonynak és fiának. Néhány órán belül ideiglenes szálláshelyet biztosítottak számukra, másnapra pedig alapvető bútorzattal, élelmiszerrel is ellátták őket.

A körülményekhez képest jól vannak, jelenleg az önkormányzat által kiutalt kétszobás házban laknak, van enni-innivalójuk – tudtuk meg Koliger Györgytől. A múltheti tűzeset károsultja elmondta, az első este két ágyat és ágyneműt találtak itt, másfél-két nap alatt azonban adakozásból összegyűltek a személyes tárgyak: bútorok, evőeszközök, ruhák, cipők, tisztálkodási felszerelések. Az első két nap alatt befutott adományok segítségével teljesen be is rendezték a korábban csaknem üres házat, amelynek immár a fűtése is működik.

György azt mondta, a szörnyűséget elfelejteni nem tudja, hiszen mindenük odaveszett a házzal együtt, amelyben tíz év munkája volt benne. „Optimista ember vagyok, lehetett volna rosszabb is. Ez csak egy ház volt, amit még talán újra lehet építeni, de bent is éghettünk volna, ha mindez éjszaka történik” – gondolkodott el.

A férfi több nap elteltével pontosan visszaidézte az eseményeket, így kiderült, hogy korábbi tudósításunkkal ellentétben ő maga szedte ki a hamut és öntötte a kukába a tűzeset előtt két és fél nappal. Újra megerősítette, hogy az egyáltalán nem égett vagy parázslott, még meleg sem volt. Ez gyulladt meg két nap után úgy, hogy lángba borította a házat.