Szerződéskötés 12 órája

Koreai céggel működik együtt a Roszatom

A Roszatom mérnöki részlege, az ASZE Rt. és a Korea Hydro and Nuclear Power Co. Ltd. (KHNP) szerződést kötött a négy blokkal készülő egyiptomi El-Dabaa Atomerőmű turbinagépházainak megépítésére és a szükséges berendezések leszállítására. A megállapodás alapján a koreai vállalat összesen mintegy 80 épületet és szerkezetet épít az erőmű négy egységénél, valamint ezekhez berendezéseket és anyagokat szállít.

TEOL TEOL

Forrás: Roszatom

„A KHNP turbinaszigetek létesítéséről az ASZE Rt.-vel kötött szerződése igazolja az Egyesült Arab Emírségekben már bizonyított cég projektszervező- és irányító képességét. Az Egyesült Arab Emírségekben szerzett tapasztalatokra építve a KHNP mindent megtesz az El-Dabaa Atomerőmű építési projekt sikeres megvalósítása érdekében” – mondta Jooho Wang, a KHNP vezérigazgatója. A szerződés aláírását jelentős előkészítő munka előzte meg. A 2021 decemberében tartott konzultációk alapján a Roszatom elfogadta a KHNP-t mint egyedüli ajánlattevőt. Ennek nyomán a koreai vállalat részt vehetett a tervezett ügyletről tartott tárgyalásokon, és megköthette a szerződést, miután megfelelt az ASZE Rt. beszerzési követelményeinek és feltételeinek. „Az atomenergia nemcsak a növekvő villamosenergia-igény kielégítésében és a szén-dioxid-semlegesség elérésében játszik fontos szerepet, hanem a nemzeteket is összeköti. A Roszatomnál szilárdan hiszünk abban, hogy a nukleáris együttműködés nem állhat le a jelenlegi viharos időkben sem. Éppen ellenkezőleg, kiemelkedő fontosságú az együttműködés továbbfejlesztése és bővítése” – jelentette ki Borisz Arszejev, a Roszatom nemzetközi üzletágának igazgatója az aláírási ceremónián. „Júliusban az egyiptomi projekt az építési szakaszba lépett. Az El-Dabaa Atomerőmű vonzó projekt a nemzetközi vállalatok számára. A KHNP egy olyan minősített cégekből álló csoporthoz csatlakozik, amelyek között a helyszínen végzett építési munkálatokra kiválasztott nagy egyiptomi vállalatok is megtalálhatóak” – közölte Alekszandr Korcsagin, az ASZE Rt. atomerőmű-építési projektmenedzsmentért felelős első alelnöke. Elmondta, hogy meggyőződése szerint csakis az orosz, az egyiptomi és a koreai csapat összehangolt közös munkája révén lesznek képesek a résztvevők a nagyszabású projekt sikeresen megvalósítására. Az El-Dabaa Atomerőmű Egyiptom első atomerőműve lesz. Az atomerőművet a Földközi-tenger partján, Kairótól mintegy 300 km-re északnyugatra, Matrúh kormányzóság El-Dabaa városa mellett építik fel. Az atomerőmű négy, egyenként 1200 MW elektromos teljesítményű, III+ generációs VVER-1200 nyomottvizes reaktorral szerelt blokkból áll majd. Ezek a blokkok már sikeresen működnek Oroszországban: kettő a Novovoronyezsi és kettő a Leningrádi Atomerőmű telephelyén. Oroszországon kívül 2020 novemberében egy VVER-1200-as blokkot is a hálózatra kapcsoltak a Fehéroroszországi Atomerőműben. Az El-Dabaa Atomerőmű a 2017. december 11-én aláírt orosz-egyiptomi szerződések alapján épül meg. A szerződéses kötelezettségek értelmében az orosz fél nemcsak megépíti az erőművet, hanem az atomerőmű teljes élettartama alatt nukleáris fűtőanyagot szállít, valamint segítséget nyújt a személyzet kiképzésében, továbbá szervizszolgáltatásokkal támogatja az az egyiptomi felet az erőmű működésének első évtizedében. Egy további megállapodás keretében az orosz fél a kiégett nukleáris fűtőelemek tárolóját is elkészíti.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!