A katolikus papok egyre több helyen használják a miséken a gluténmentes áldozóostyát. Néhol csak egyet-kettőt, nagyobb egyházközségekben többet is. Van olyan kistelepülés, ahol egyetlen gluténérzékeny hívő van, aki maga szerzi be az ostyát, s átadja a papnak, aki a szertatás során Krisztus testévé változtatja azt. Az áldoztatás úgy történik, hogy vagy a többiek előtt, vagy azok után, külön kapják a megszentelt, gluténmentes ostyát az azt igénylők.

Miért kell tartani egy hívő embernek attól, hogy baja eshet a hagyományos áldozóostyától? Horváth Sándor nagydorogi plébános szerint azért, mert a forma, a hordozóanyag megmarad. A Szent Személyt hordozza, de nem azonosul vele.

A Pécsi egyházmegyén belül, Baranyában több helyen, Tolnában – információink szerint – jelenleg csak Bonyhádon használnak gluténmentes ostyát. Petkó Tamás szekszárdi és Ravasz Csaba tolnai plébános is arról tájékoztatott: még senki nem jelezte náluk, hogy igény lenne rá.

Van viszont igény Pécsett. Szép Attila püspöki helynök, a székesegyház plébánosa azt mondta:

– Mióta pap vagyok, minden szolgálati helyemen találkoztam ezzel a problémával. Pakson voltam káplán 2005-ben, s ott már akkor volt egy ilyen hívő. Eleinte, amikor a gluténszegény ostyákat még nehezen lehetett beszerezni, akkor borral (szent vérrel) áldoztatták a lisztérzékeny testvéreket. Abban én még nem voltam érintett, most viszont a székesegyházba rendszeresen jönnek olyanok, akiknek csökkentett gluténtartalmú ostyára van szükségük. Beszólnak a sekrestyébe a mise előtt, s mi egy külön edényben kikészítünk számukra annyit, ahányan vannak, s arra kérjük őket, hogy elsőként jöjjenek áldozni. A beszerzés tizen-egynéhány éve problémamentes.

Egy ideig a magyarszéki karmelita kolostorban élő apácák sütötték a hagyományos áldozóostyákat, s látták el az egyházmegyét. De már több éve befejezték ezt a tevékenységet, így a gluténmentes ostyakészítésben sem vesznek részt.

Igény viszont van az egyházközségben erre, Mátyás Imre magyarszéki (korábban tamási) plébános elmondása szerint:

– Svájcban szolgáltam 1995-től 2000-ig, s ott már akkor használtunk gluténmentes ostyát. Most itt is beszereztem, kis tételben, hisz alkalmanként egyre-kettőre van csak szükség. Néha akadnak aranyos történetek. Olyan is előfordult, hogy valaki orvosi igazolást hozott. Erre persze egyáltalán nincs szükség, természetesen elhisszük bárkiről, aki mondja, hogy lisztérzékeny.

Az elsők között volt Harmai Gábor pestszentlőrinci plébános, aki Magyarországon gluténmentes ostyával áldoztatott. Így foglalta össze a lényeget:

– A gluténérzékenység problémája nincs ráírva a hívekre, úgyhogy kérjük, szóljanak a papoknak! Én 2000-től, szentelésemtől fogva misézem gluténmentes ostyával. Eleinte az érintett hívek maguk vették meg azt, mise előtt behozták a sekrestyébe, a szentmisén elvégeztem az átváltoztatás szertartását, és áldoztak vele. Most az a gyakorlat nálunk, hogy 8-10 gluténmentes ostyát benn tartunk a tabernákulumban, és amikor az azt kérő hívek jönnek áldozni, abból kapnak. Egyelőre elenyésző a számuk, három templomban misézünk, vasárnaponként ötszáz áldozónk van, s egy kézen megszámolhatók a glutén­érzékenyek. Az is egy lehetőség, ha valaki szent vérrel való áldoztatást kér. Ehhez viszont kell, hogy legyen a szentmisén egy külön kehely, mert a fő kehelyben a szertartás részeként, a föltámadás jelképeként egy kis darab ostyát bele kell ejtenem a miseborba. De a külön kehelyben lévő borral nem kell ezt megtenni, tehát az maradhat száz százalékban gluténmentes.

A sióagárdi származású ferences szerzetes, Barsi Balázs is rendjén valónak tartja a gluténmentes ostya használatát:

– A bor megbuggyanhat, az ostya megpenészesedhet a tárolás során. Főleg a régebbi időkben fordult elő ilyesmi. Ezek anyagi dolgok, amíg a misén meg nem történik az átváltoztatásuk. Azt követően viszont Krisztus testének és vérének hordozói. Esszük és isszuk őket, de nem a gyomrunkba fogadjuk Istent. Akinek egészségi problémái vannak, joggal kérhet másféle hordozót, gluténmentes ostyát. Nem ezen van a hangsúly. Hanem azon, amit Krisztustól tudunk: a kenyér és a bor a szentáldozás során az én lényegemet közli a te éneddel.

Az idén már húszezret adtak el

Magyarországon elsőként a budapesti székhelyű Főegyházmegyei Ostyaellátó kezdte meg a gluténmentes (csökkentett gluténtartalmú) kis ostyák forgalmazását 2007-ben. S mivel a papok között is van gluténérzékeny, már kapható csökkentett gluténtartalmú nagy, misézőostya is. Az ostyaellátó megbízott igazgatója, Ádámcsó Angéla adatokkal is szolgál. Ezek szerint az első évben közel hatezer kis ostyát adtak el országszerte. Ez a szám folyamatosan emelkedik, az idén már most húszezernél tartanak. Az éves átlagos növekedés meghaladja a tíz százalékot. (Bár a járvány ideje alatt volt némi visszaesés.) A nagy gluténszegény ostyából pár száz az éves forgalom. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a keresletnövekedés meddig tart, s mikor áll be egy szintre az ezen ostyák iránti igény. Az viszont örvendetes tény, hogy a gluténérzékeny hívek is gondtalanul áldozhatnak már több mint 15 éve.